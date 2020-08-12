SPOR Emre Kılınç Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız
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SPOR Emre Kılınç Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız

SPOR Emre Kılınç Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız - Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Emre Kılınç, imza töreni sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

12.08.2020 19:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:52

SPOR Emre Kılınç Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız

- Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Emre Kılınç, imza töreni sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirten Emre Kılınç, Başta başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da olmak, Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray'dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ EMRE KILINÇ BİR KİŞİLİK ABİDESİ

Emre Kılınç için kulüpte düzenlenen imza törenine katılan başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal da kulüp televizyonuna konuştu.

İlk olarak söz alan Cengiz, Emre Kılınç'a övgü dolu sözler söylerken şöyle konuştu 'Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim.'

ABDURRAHİM ALBAYRAK EMRE, BAŞKALARI GİBİ SÖZÜNDE DURMAMAZLIK YAPMADI

Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'a sözünde durduğu için teşekkürlerini iletirken, Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Emre sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı başkaları gibi? 'Abdurrahim ağabey ben sana öyle bir şey yapar mıyım, Galatasaray'a yapar mıyım' dedi. Hem camiam hem şahsım adıma Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için de Emre'nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir dedi.

YUSUF GÜNAY VE KAAN KANÇAL'DAN EMRE KILINÇ YORUMU

Başkan yardımcılarından Yusuf Günay, Emre Kılınç'ın transferini bir cümleyle şöyle özetleyebiliriz Sevgi parayla ölçülmez? diye konuşurken, Kaan Kançal ise sözlerini şöyle noktaladı Önce karakter olarak çok çok iyi bir insanı Galatasaray camiasına kazandırdığımızı daha sonra da iyi bir futbolcu kazandırdığımızı düşünüyorum. Hepimiz için hayırlı olsun.

SPOR Emre Kılınç Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız

Kaynak: DHA

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