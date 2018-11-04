Spor Duatlon Türkiye Finali, Gazipaşa'da yapıldı

Yücel BULUT GAZİPAŞA (Antalya) (DHA) - Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Duatlon Türkiye Finali, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Duatlon Türkiye Finali'nde yarışlar elit, gençler, yıldızlar, minikler, yaş grupları, takım yarışları ve halk duatlonu kategorilerinde yapıldı. Elit, gençler ve yıldızlarda yaklaşık 200 sporcu 5 kilometre koşarak 20 kilometre bisiklet sürdükten sonra ardından 2.5 kilometre koştu ve en iyi olmaya çalıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlarda sporcular kıyasıya yarıştı. Gazipaşa Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen yarışlar halk duatlonu ile son buldu. Halk duatlonunda Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Gazipaşa'nın çok güzel bir parkur olduğunu belirterek, Triatlon Federasyonu olarak 2018 sezonun en son yarışı duatlon finalini Gazipaşa'da gerçekleştirdik. Belediye başkanımızın da katılımıyla halk duatlonu da gerçekleştirdik. Bu sene Marmaris'te ilk duatlonu gerçekleştirmiştik. Duatlonun final ayağını burada gerçekleştiriyoruz. Daha önce Alanya'da triatlonun finalini yapmıştık. Gazipaşa'da ilk bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Gazipaşa gerçekten çok güzel bir parkur. Kaymakamımızın ve belediye başkanımızın burada çok ciddi bir desteği oldu dedi.

Önümüzdeki sene Gazipaşa'da triatlon yapmayı düşündüklerini aktaran Bayram Yalçınkaya, Çünkü Gazipaşa'da triatlona çok uygun bir parkur bulunuyor. Ayrıca ilerleyen yıllarda otel kapasitesinin artması durumunda uluslararası bir triatlon yarışı gerçekleştirebiliriz. Çünkü yabancıların ilk dikkat ettiği hava ulaşımı. Burada havalimanı olması bizim için çok büyük bir avantaj. Gazipaşa'da yapılan duatlon finalinde yaklaşık 200 sporcu mücadele etti. Önümüzdeki sene burada triatlon yarışında 500-600 sporcunun katılığı bir organizasyon düzenleyebiliriz. Yarışlar uluslararası olduğu zaman bu sayı binleri geçecektir. Şu anda Türkiye'nin her yerinden burada sporcu var diye konuştu.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de Gazipaşa'da yazdan kalma bir günde Duatlon Türkiye Finali'ni yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, şöyle dedi Yarışa katılan tüm sporculara, federasyon başkanına ve hakemlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah Gazipaşa'yı duatlon, triatlon ve arkasından dalış etkinlikleriyle Türkiye'nin sessiz cennetini yine sessiz ama güzel sporlarla tanıtmak istiyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Federasyon bizlere çok büyük destek oldu biz de onlara elimizden gelen desteği verdik. İnşallah gelecek yıl, duatlon ve triatlon müsabakalarını federasyon başkanımız Gazipaşa'da yapmak isteğini bize iletti. Biz de bu isteği kabul ettik. Gazipaşa doğası, bisiklet yolları, deniz ve kumsalıyla Türkiye'nin sessiz cenneti. Herkesi Gazipaşa'ya bekliyoruz. Yarışlara destek veren herkese teşekkür ediyoruz.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, belediye başkanı Adil Çelik ve kamu kurum müdürleri tarafından verildi.