SPOR Didier Deschamps Türkiye 3 puanı tamamen hak etti (1)

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA) - Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Türkiye gerçekten bu akşam koyduğu performansla 3 puanı tamamen hak etti dedi. Deschamps, Türkiye'den Burak Yılmaz'ı beğendiğini de söyledi.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin ciddi bir kalite ortaya koyarak maçı kazandığını belirtti. Deschamps, "Türkiye gerçekten bu akşam koyduğu performansla 3 puanı tamamen hak etti. Biz oldukça yetersiz performans ortaya koyduk. Agresif değildik, teknik anlamda çok yetersizdik. Türkiye ciddi bir kalite ortaya koyarak maçı kazandı. Türkiye'yi sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan baktığımızda da negatif birçok şey var. Karşımızdaki rakip kim olursa olsun, günün futbolunda her şeyinizi vermezseniz, bu tip sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bu analizi yaptığımda tabii ki eleme grubunda hala uzun yol var. Bu oyunla başka sonuç beklemek mümkün değildi. Benim için hayal kırıklığı oldu. Bu sayfayı bu akşam burada kapattık" diye konuştu.

Taraftarlarla ilgili soru üzerine Deschamps, Taraftarın böyle olacağını biliyorduk. Kaldı ki sahaya çıkıp oynayanlar taraftar değil, oyuncular. Tüm maç boyunca takımlarını desteklediler. Bu maç periyodu zor bir maç periyodu. Teknik direktör olarak istediğiniz bir hazırlık süreci yaratamıyorsunuz. Sezon sonu ve herkes belli zorluklar yaşıyor. Bunların hiçbiri bizim için bahane teşkil edemez" dedi.

Deschamps, "Her maçın kendi gerçcekleri vardır. Türkiye neredeyse her şeyi çok iyi yaptı. Biz iyi hücum ettik mi, bence etmedik. İyi savunma yaptık mı, çok tartışılır. Türkiye zaten skor avantajını aldıktan sonra çok çabuk çıkmaya başladı. Bu da onların oyuncularının motivasyonunu artırdı. Biz iyi hücum edemedik ve Türkiye de gerçekten iyi savunma yaptı şeklinde konuştu.

Deschamps, Türkiye'nin ortaya koyduğu yüksek tempoya karşılık veremediklerini söyledi.

Eleme grubunda 7 maçın daha olduğunu ve onları aldıkları takdirde 21 puan alabileceklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, Bu akşamı analiz ettiğimizde, yapmamız gereken şeyleri yapmadık ve birçok anlamda yetersiz kaldık dedi.

Deschamps, Burak Yılmaz'ı beğendiğini ifade ederek, "Türkiye takım halinde gerçekten çok iyi performans gösterdi. Burada bir oyuncu gerçekten çok önemliydi. O da Burak Yılmaz. Oyunun kurulması, etrafındaki oyuncuların oyuna katılması için bence çok önemli performans ortaya koydu. Hücum desteği, onun etrafından dönen kombinasyonlar gerçekten Türkiye adına belirleyici oldu ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA