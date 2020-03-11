SPOR BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SPOR BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Haber
Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Güncel

SPOR BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor maçının ardındanTaha AYHAN MALATYA (DHA) - Süper Lig 19'uncu hafta erteleme maçında Trabzonspor deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

11.03.2020 23:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:26
SPOR BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor maçının ardından

Taha AYHAN MALATYA (DHA) - Süper Lig 19'uncu hafta erteleme maçında Trabzonspor deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Çimşir, 3-1 kazandıklarını ve averajla liderliğe yükseldiklerini kaydederek, Zor bir müsabaka olacağını düşünüyorduk. Dönem dönem zorlandığımızı da düşünüyorum ama maç itibarıyla bakıldığı zaman maçı hak ettiğimizi de düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Çimşir, maçla ilgili şu yorumda bulundu Özellikle golü bulduktan sonra, ikinci yarı çok ciddi pozisyonlarımız var. Daha farklı da bitebilirdi. Oyuncu arkadaşlarım tebrik ediyorum, istek ve arzularından dolayı. Bizim için iyi bir maç, iyi bir skor oldu, kazandığımız için mutluyuz.

Çimşir, bir gazetecinin Bu puanla lider oldunuz, şampiyonlukla ilgili düşünceleriniz nedir sorusuna, Tabii bu bir süreç, bu bir yolculuk, burası dikensiz gül bahçesi değil, zorluklarla mücadele ediyoruz saha içinde ve dışında. Bizim özellikle taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var bu sürece hep beraber gitmek için. Sezonun sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah, umuyorum camiayla beraber özlediğimiz, arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız şeklinde cevap verdi.

Bir başka gazetecinin Alexander Sörloth'un durumu ve takıma 90 dakika destek veren Trabzonsporlu taraftarlara ilişkin sorusuna ise Çimşir, Sörloth'un durumuyla ilgili yarın daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Taraftarımızın burada olması, coşkuları, istekleri, destekleri, arzuları bizim için son derece önemli. Umuyorum pazar günü de Trabzon'da bizleri yalnız bırakmazlar. Onlarda bu coşkuya ortak olurlar ve bu iş hep beraber götürürüz cevabını verdi.

MALATYA CEPHESİ

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise 3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekle sokamadıklarını ifade ederek, 1 veya 3 puan bizim için büyük bir joker olabilirdi çünkü hiçbir takım oynamıyor, bizim burada alacağımız puan veya puanlar büyük bir avantaj sağlayacaktı. Bunu gerçekleştiremedik. Dolayısıyla artık hafta sonu oynayacağımız ve diğer arkadaşların katılımıyla maça odaklanıyoruz şeklinde konuştu.

Karaman, fazla bir şey konuşmak istemeyerek, Şampiyonluğa oynayan ve yukarıda bugüne kadar iyi mücadele eden bir Trabzonspor, zengin de bir kadrosu var. Biz de küme düşmemeye oynayan, bu arada da maç öncesi 8 oyuncu eksiğiyle maça çıkan bir takımız. Tabii mağlubiyetten sonra bunlar bizim için bir mazeret değil. Oyun içerisinde bazı şeyleri doğru yapabilseydik farklı olurdu. Erken gol yedik. 10'uncu dakika 1-0, sonra frikik golü... 2-1'i yakaladık. O ara biraz direnç gösterebilseydik, ayağımızdaki topu kaybettik, dönen top tekrar bize gol oldu diye konuştu.

Karaman, 3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekle sokamadıklarını kaydederek, Dolayısıyla bu maç bizim açımızdan bir kere fiziksel anlamda iyi bir takıma karşı oynuyorsun açık net konuşayım; bizi geliştiren, iyi bir takıma karşı hatalarını görebilen ve bundan sonra oynayacağımız maçlarda ders çıkaran nitelikte bir maç oynadık. Aslında 1 veya 3 puan bizim için büyük bir joker olabilirdi çünkü hiçbir takım oynamıyor, bizim burada alacağımız puan veya puanlar büyük bir avantaj sağlayacaktı. Bunu gerçekleştiremedik. Dolayısıyla artık hafta sonu oynayacağımız ve diğer arkadaşların katılımıyla maça odaklanıyoruz. Trabzon'a da başarılar diliyorum şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
SPOR BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SPOR BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

ABD üssüne 15 füzeyle saldırı düzenlendi! Ölen askerler var Haber
ABD üssüne 15 füzeyle saldırı düzenlendi! Ölen askerler var
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Haber
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Kasalar dolusu para ele geçirildi Haber
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Kasalar dolusu para ele geçirildi
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını...
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Hurdadan aldığı klasik otomobilini 100 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor
Hurdadan aldığı klasik otomobilini 100 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sadi Konuk Muhterem Nur Burcu Kıratlı
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Ünal Karaman Bülent Uygun Fatih Karagümrük
Daha Fazla Ateş Wuhan Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: SPOR BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 00:03:39. #1.14#