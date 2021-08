Spil Dağı'na 42 yıldır ağaç dikiyor

MANİSA'da yaşayan Mehmet Şafak (67), 42 yıldır Spil Dağı'nda ormana fidan dikerken, yeşile dönüştürdüğü çorak arazilerdeki meyve ağaçlarını, yaban hayvanlarının aç kalmaması için aşılıyor. Orman yangınlarından üzüntü duyduğunu belirten Şafak, "Ormanı, hepimizin sevgi ve saygıyla koruması gerekiyor" dedi.

Yunusemre ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası emekli Mehmet Şafak'ın orman sevgisi tutkuya dönüştü. Kendisini doğaya ve doğadaki yabani hayvanlara adayan Şafak, 42 yıldır her gün 10 kilometre yol katedip, Spil Dağı'nın eteklerine fidan dikerek, bölgenin yeşile bürünmesini sağlıyor. Yaban hayvanlarının aç kalmaması adına binlerce meyve ağacını da aşılayan Şafak, binlerce fidan dikip, çorak arazileri ormana dönüştürüyor.

Ağaç aşılamayı ve fidan dikmeyi ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü ve ömrü yettiğince devam edeceğini belirten Mehmet Şafak, "1979 yılından bu yana Manisa 'dayım. O yıllardan itibaren dağlara, ağaca, ormana ve hayvanlara bir sevgim vardı. Dağda aç kalan hayvanlara nasıl hizmet edebileceğimi düşündüm. Bunun yolunun da dağlardaki ağaçların meyvelerinin güzel olmasından geçtiğini düşündüm. Dağdaki ağaçlara aşı yaparak başladım ve dağdaki yabani hayvanların doğal ortamlarında kalmasını sağladım. Şu an da halen aynı şeyi yapıyorum" dedi.'HER GÜN 10 KİLOMETRE DAĞA YÜRÜYORUM'Boş zamanlarında sürekli dağda olduğunu dile getiren Şafak, "Herkes kahvehanede otururken ben yıllarca Spil Dağı'na çıkıp, fidan dikip, ağaçlara aşı yaptım. Öncelikle ormanda geziyorum. Hangi ağaçlar verimli, hangileri verimsiz, diye kontrol ediyorum. Zamanı gelince de hazırladığım ağaçları aşılıyorum. Günlük en az 70 ağaç aşılıyorum. Dağa her gün çıkıyorum. Bazen kendim, araçla Spil'e çıkıyorum, bazen de kendimi bıraktırıp, sonra aldırıyorum. Hemen hemen her gün 10 kilometre yol yürüyerek, ormanlık alandaki ağaçları kontrol ediyorum" diye konuştu. 'ORMANLARI HEPİMİZ KORUMALIYIZ'

Orman yangınlarından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, herkesi sağduyulu olmaya davet eden Şafak, "Son orman yangınları nedeniyle içim yanıyor. Kendimi şu an zor tutuyorum. Burası ya orman ya yeşillik. Biz bu nedenle Spil'e 'ciğerimiz' diyoruz ama buna yürekten inanmıyorsak yazıklar olsun. Arazide şişe dahil her şeyi bırakıyoruz. O şişeler bizi mahvediyor. Bu ormanların büyük çoğunluğunu gelişigüzel atılan şişeler yakıyor. Burada sen yaptın, ben yaptım hesabı olmaması gerekir. Herkes gördüğü şişeleri toplamalı. Ormanı hepimizin sevgi ve saygıyla koruması gerekiyor. İnsansak bunu yapmamız gerekiyor. Yaşama hakkımız varsa ormanı da yaşatmamız gerekiyor. Bu bizim elimizde. Çıkıyorsak araziye, ormana, çöpümüzü toplayıp temizleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan