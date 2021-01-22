SP'li Barış, uzaktan eğitimin ilk yarısını başarıyla tamamladı

İZMİR'de doğum sırasında beyninin oksijensiz kalmasına bağlı olarak Serebral Palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen 3'üncü sınıf öğrencisi Barış Ersan (9), pandemi nedeniyle uzaktan yapılan eğitim yılının bugün sona eren ilk yarısını başarıyla tamamladı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Barış Ersan, doğuştan Serebral Palsi hastası. Kemalpaşa Aşağı Kızılca İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan Barış için dede Kadir Ersan, kokokerççi dükkanını sınıf ortamına çevirdi. Uzaktan eğitimde büyük başarı yakalayan Barış, bugün sona erecek ilk yarıyılı başarılı şekilde tamamladı.

Pandemi nedeniyle zor bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyleyen Kadir Ersan, Barış için en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz hem uzaktan hem de buraya gelerek oğlumuzun gelişimine destek veriyor. Barış bu desteklerle her zamankinden daha iyi ilerliyor. Barış bilgisayar sayesinde uzaktan eğitimdeki derslere katılıyor. Bazı öğretmenleri de buraya gelerek yüz yüze konuları işliyor" dedi.

Barış'ın fiziksel gelişiminin de oldukça iyi olduğunu anlatan dede, her gün 2 saat fizyoterapist eşliğinde çalıştıklarını kaydetti. Dede Ersan, "Geçen gün yürüteci ile 180 adım attı. Doktorumuz onu yeni bir operasyona hazırlıyor. Dizlerinden ameliyat olduktan sonra daha dik durup, düzgün yürüme imkanına kavuşacak. Barış için iş yerimi düzenledim. Alet sayımızı artırıyoruz. Bundan sonra fizik tedavi süresi artacak. Barış'ın iş yerinde sosyal gelişimi iyi gidiyor. İnsanlarla iç içe büyüyor. Bu çocuklardan asla vazgeçmeyelim. Onlar bize Allah'ın verdiği emanetler. Emaneti doğru şekilde taşımak zorundayız" diye konuştu.

'BARIŞ'TAN ÇOK ÜMİTLİYİZ'Fizyoterapist Berk Kültürsay da Barış'ın tedavi sürecine hızla yanıt verdiğini söyleyerek, şunları anlattı: "Haftada 5 seans fizyoterapi yapıyoruz. Çünkü yoğun bir tedaviye ihtiyacı var. Barış ile 6 aydır çalışıyorum. Bacaklarında kasılmalar vardı. Gevşeme çalışarak, güçlenmesini sağladık. Başlangıçta yürüteci ile ayakta durmakta zorlanıyordu. Şimdi kendisi adım atıyor. Amacımız Barış'ın tamamen bağımsız olması. Bunu sağlamak için ona güvenmeliyiz. Kendi yaşamını kazanabilecek bir işte çalışabilecek kadar vücuduna hakim olmasını sağlayacağız. Zaten zihinsel bir sorunu yok. Barış'tan çok ümitliyiz."

ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖZEL DESTEKSınıf öğretmeni Çayan Arıkan da uzaktan eğitim sürecinin özel çocuklarda biraz daha zorlu olsa da Barış'ın ekran karşısında eğitime alıştığını ifade etti. Arıkan, şöyle konuştu: "Salgın dünyada beklenmedik bir durumdu. Bazı çocuklarla evde eğitimler için bir araya geliyorduk. Ama uzaktan eğitimi özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla nasıl yapacağımız konusunda endişeliydik. Günde 6 ders, 30'ar dakikadan 180 dakika sürüyor. İlçemizde bilgisayarı ve tableti olmayan çocuklara belediyeler ve esnafın yardımıyla destek olduk. 5 labtop, 12 tablet ve 2 akıllı telefonu özel ilgiye ihtiyaç duyan çocuklara ulaştırdık. İkinci dönemde tüm hedeflerimize ulaşacağız. Bazı özel öğrencilerimizi de evlerinde ziyaret ederek eksik kalan kısımları tamamlıyoruz."

Barış Ersan ise en sevdiği dersin matematik olduğunu söyleyerek, tatile girdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı