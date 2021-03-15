Sözcü Kalın: Türkiye, nefret suçları ile kararlılıkla mücadeleye devam edecek
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Sözcü Kalın: Türkiye, nefret suçları ile kararlılıkla mücadeleye devam edecek

15.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:14
Sözcü Kalın: Türkiye, nefret suçları ile kararlılıkla mücadeleye devam edecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye, İslamofobi, İslam karşıtlığı ve Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılık söylemi gerçeğini her fırsatta uluslararası toplumun gündemine getirmeye ve tüm nefret suçları ile kararlılıkla mücadeleye devam...

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye, İslamofobi, İslam karşıtlığı ve Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılık söylemi gerçeğini her fırsatta uluslararası toplumun gündemine getirmeye ve tüm nefret suçları ile kararlılıkla mücadeleye devam edecektir" dedi.

Sözcü Kalın, '15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda uluslararası barışı tehdit eden en önemli meselelerden biri olan İslamofobinin, modern dünyanın yeni normaliymiş gibi takdim edildiğini bildirdi. Kalın, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve antisemitizm gibi İslam karşıtlığı, Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılık söyleminin de küresel bir nefret ideolojisi olduğunu hatırlatmak ve her platformda bu konuyu gündemde tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak başkalarını ötekileştirmeyi olduğu kadar başkaları tarafından ötekileştirilmeyi de şiddetle reddediyoruz. Bu tavrın sadece Müslümanların değil, insanlığın ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz" dedi.

'ÖNEMLİ BİR ADIM'Kalın, daha güvenli, barışçıl, müreffeh, adil, katılımcı ve eşitlikçi bir dünyanın, ancak nefret yayan ve ötekileştiren zihniyetlere karşı mücadele ile inşa edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye, İslamofobi, İslam karşıtlığı ve Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılık söylemi gerçeğini her fırsatta uluslararası toplumun gündemine getirmeye ve tüm nefret suçları ile kararlılıkla mücadeleye devam edecektir. Bu bağlamda İslamofobi ile mücadele konusunda uluslararası farkındalık oluşturmak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15 Mart tarihini 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' ilan etmesi önemli bir adımdır. 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen terör saldırısı, İslam karşıtlığı tehlikesinin ulaştığı boyutları göstermesi bakımından unutturulmaması gereken bir katliamdır. Bu vesileyle Christchurch terör saldırısında hayatını kaybedenleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor ve bu gibi terör saldırılarının tekrarlanmamasını temenni ediyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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