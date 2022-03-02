Sözcü Kalın'dan Ukrayna- Rusya gerilimi değerlendirmesi: Tablo iç açıcı değil

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna- Rusya krizinde daha fazla insanın ölümünden endişe duyulduğunu belirterek, "Karamsar olmak istemiyorum ama gördüğüm tablo çok umut verici değil. Dün geceden beri ve bugün yaşananlar, askeri hareketlilik, bu gece ve yarın yaşanacaklar maalesef tablonun iç açıcı olmadığını gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk ekranında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Sözcü Kalın, Ukrayna- Rusya krizi ile bölgedeki ve Türkiye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı. Türkiye'nin, her iki tarafa da müzakerelere şans verilmesini söylediğini belirten Kalın, "Dün ilk toplantıyı yaptılar. Yarın büyük ihtimalle toplanamayacaklar. Bu birkaç gün sonra olabilir. Bir takım teknik sorunlar var aralarında gidip gelip görüştükleri. Büyük ihtimalle bir iki gün daha ertelenebilir. Biz müzakere heyetleriyle de yakın temas halindeyiz. Bu biraz sahadaki gelişmeler tarafından da belirlenecek. Ukrayna şehirlerine dönük Rus saldırıları devam eder ve orda çok büyük yıkımlar olursa Ukrayna tarafını müzakere masasında tutmak giderek daha zor hale gelebilir. Ama şu ana kadar Ukrayna tarafı da müzakerelere devam etme taraftarı olarak bir irade ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,