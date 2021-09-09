Soyer: "Türkiye'nin her yerinde çiçekler açtıracaksınız"
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Soyer: "Türkiye'nin her yerinde çiçekler açtıracaksınız"

Soyer: 'Türkiye'nin her yerinde çiçekler açtıracaksınız'
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü, tüm gün süren etkinliklerle kutlandı.

İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü, tüm gün süren etkinliklerle kutlandı. Geceye taşan 9 Eylül coşkusu, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar süren Fener Alayı ile doruğa ulaştı. Athena konseriyle coşan İzmirlileri eşi Neptün Soyer ile "Güzel İzmir, Güzel İzmir'in güzel insanları" diyerek selamlayan Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor. Her biriniz o çiçeksiniz, sizler İzmir'in çiçeklerisiniz. Umudumuz sizsiniz, umudumuz büyük. Biliyorum ki Türkiye'nin her yerinde çiçekler açtıracaksınız" dedi.

İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü bu yıl da coşkulu kutlamalara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, tüm gün devam etti. Program kapsamında düzenlenen Fener Alayı yürüyüşüne; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20. 15'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. Başkan Tunç Soyer, balkonlarda ve kortejin dışında coşkuya ortak olan yurttaşları selamladı.

Soyer: "Hepinizi çok seviyorum"

Fener Alayı ile birlikte Gündoğdu Meydanı'na giren Başkan Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve beraberindeki heyeti alandaki binlerce İzmirli karşıladı. Athena'nın sahne almasının ardından eşi Neptün Soyer ile İzmirlileri "Güzel İzmir, Güzel İzmir'in güzel insanları" diyerek selamlayan Başkan Tunç Soyer, "Bugün çok daha güzel bir gün, Gökhan'la ve Hakan'la Athena'yla çok daha güzel bir gün. Bugün kurtuluşun 99. yıldönümünü kutluyoruz, çok gururluyuz ve mutluyuz. İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor. Her biriniz o çiçeksiniz, sizler İzmir'in çiçeklerisiniz. Umudumuz sizsiniz, umudumuz büyük. Biliyorum ki Türkiye'nin her yerinde çiçekler açtıracaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

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