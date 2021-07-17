İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "Gediz'i kirletenler hakkında suç duyurusunda bulunacağım"
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "Gediz'i kirletenler hakkında suç duyurusunda bulunacağım"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: 'Gediz'i kirletenler hakkında suç duyurusunda bulunacağım'
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Sadece Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri'ne deşarj edilen zehirli suyun tarım suyuyla birleştiğini ve verimli ovalara ulaştığını kaydederek, bölgeyi kirletenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri'ne deşarj edilen zehirli suyun tarım suyuyla birleştiğini ve verimli ovalara ulaştığını kaydederek, bölgeyi kirletenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için "Temiz Gediz Temiz Körfez" sloganıyla başlattığı inceleme turu sürüyor.

Turun üçüncü gününe Manisa'dan başlayan Tunç Soyer, Turgutlu ilçesindeki organize sanayi bölgesi sulama kanalında incelemede bulundu.

Atıkların sulama kanalına deşarj edildiğinin altını çizen Soyer, zehirli suyla yetişen sebzelerin insanların sofrasına gitmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Dereyi kirletenler hakkında suç duyurusunda bulunacağım, bunun bedelini ödetmek için, bu verdikleri zararın tahribatını ortadan kaldırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım." ifadelerini kullanan Soyer, Gediz Nehri'ni kirletenlere karşı herkesin dava açması ve birlik olması gerektiğine vurgu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in programı kapsamında Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Köyü'nde incelemede bulunduğu, Muradiye'deki İZSU istasyonu ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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