Soyer: 'Alevilik İzmir'in özünü çoğaltan bir ruhtur' - Haberler
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Soyer: "Alevilik İzmir'in özünü çoğaltan bir ruhtur"

Habermetre - Haberler | Toplum
Soyer:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası "Alevilik-Bektaşilik Günleri" kapsamındaki "Aşkla Semah Dönenler" etkinliğine katıldı.

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası "Alevilik- Bektaşilik Günleri" kapsamındaki "Aşkla Semah Dönenler" etkinliğine katıldı. Başkan Tunç Soyer, "Alevilik ve İzmir sanki birer musahip gibidir. Alevilik İzmir'in özünü çoğaltan bir ruhtur. İzmir ise Alevilerin gönüllerince yaşadığı bir yuvadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de yaşayan herkes gibi Alevilerin de kendi kimlikleriyle, inanç ve ritüelleriyle özgürce yaşaması için çalışıyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-3 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Uluslararası Alevilik Bektaşilik Günleri kapsamındaki "Aşkla Semah Dönenler" etkinliği Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Türkiye ve Bulgaristan'da yerleşik Alevi ocak süreklerinin geleneksel cem semahlarını icra eden altı topluluğun yer aldığı etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Almanya Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Gülizar Cengiz, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül adına Mustafa Arslan, Ege Tahtacı Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmail Gacar, 2. Uluslararası Alevilik-Bektaşilik Günleri Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Aysal, İzmir başta olmak üzere Türkiye ve dünyadan Alevi kurumlarının başkanları ile temsilcileri katıldı.

"Alevilik İzmir'in özünü çoğaltan bir ruhtur"

Başkan Tunç Soyer, önümüzdeki yıl etkinliğin daha da büyüyeceğini ifade ederek "Alevi kültürünün doğasında sevgi, dayanışma ve dürüstlük vardır. İzmir'in mayasında da çok ses, çok renk ve çok nefes vardır. Bu nedenle Alevilik ve İzmir sanki birer musahip gibidir. Alevilik İzmir'in özünü çoğaltan bir ruhtur. İzmir ise Alevilerin gönüllerince yaşadığı bir yuvadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de yaşayan herkes gibi Alevilerin de kendi kimlikleriyle, inanç ve ritüelleriyle özgürce yaşaması için çalışıyor. Cem evlerinin, resmi imar planlarında 'ibadethane' olarak tanımlanması bu duruşumuzun bir göstergesidir. Farklılıklarımızı birer ayrışma ve korku unsuru değil, güçlü bir toplum yaratmanın temel koşulu olarak görüyoruz. Burada bulunan herkesin, bu düşünceye ve kararlılığa sahip olduğunu çok iyi biliyorum" dedi.

Aysal: "İzmir'i aşkla seviyoruz"

Destekleri için Başkan Soyer'e teşekkür eden 2. Uluslararası Alevilik-Bektaşilik Günleri Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Aysal, "İzmir hoşgörü, farkındalık kenti. Başkan Tunç Soyer bir farkındalığa daha imza attı. 'Cemevlerine yasal statüyü vereceğiz' dedi ve bir sonraki meclis toplantısında bu oldu. Teşekkür ediyoruz. Biz Aleviler olarak İzmir'i sizin sloganınızla seviyoruz, aşkla seviyoruz. Biz kendimizi İzmirli olarak tanımlıyoruz, bu vatanın öz evladı olarak tanımlıyoruz" dedi.

Etkinlik sonunda CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Köksal Yıldırım Başkan Tunç Soyer'e geçen yılki Alevilik-Bektaşilik Günleri'nde çekilen bir fotoğrafı; Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ve İzmir Alevi Bektaşi Platformu adına Mustafa Arslan bakır işleme bir tabloyu hediye etti. Almanya Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Gülizar Cengiz ise Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer'e iletilmesi adına "Fatma Ana Eli" adlı bir hediye sundu.

Program kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde bugün (3 Ekim Pazar) 20. 00'de "Aşkla Deyişler" etkinliğinde Alevi müziğinin önemli icracılarından Erdal Erzincan ve Ender Balkır sahne alacak.

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