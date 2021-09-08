Şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacak

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yayınladığı videyla ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Jenner'ın yayınladığı video kısa sürede 50 milyondan fazla izlendi.

Uzun süredir Travis Scott ile aşk yaşayan ABD'li şov yıldızı ve iş kadını Kylie Jenner, ikinci kez anne olacak. Jenner, ikinci hamileliğini Instagram hesabından duygusal bir video paylaşarak duyurdu.

BEBEĞİNİN ULTRASON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Jenner, 265 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hamile olduğunu öğrendiği andan bu zamana kadar yaşadığı süreci gösteren bir video paylaştı. Dünyaca ünlü ismin paylaştığı videoda bebeğinin ultrason görüntüleri, annesinin tepkisini ve büyüyen karnını gözler önüne serdi. Jenner'ın kalp emojisi koyarak paylaştığı video, kısa sürede 50 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

İLK HAMİLELİĞİNİ DOĞUM YAPANA KADAR SAKLAMIŞTI

Kylie Jenner, ilk bebeği Stormi'ye hamileyken medyadan ve meraklı gözlerden köşe bucak saklanmıştı. Ancak bebeği dünyaya geldikten sonra mutlu haberi duyurmuştu. Jenner'ın ikinci kez hamile olduğu bir süredir magazin kulislerinde ileri sürülüyordu. Sessiz kalan Jenner, mutluluğunu paylaşmak için daha fazla beklemedi.

AYRILIKLARI KISA SÜRDÜ

Kylie Jenner ile Travis Scott, uzun bir birlikteliğin ardından yollarını ayırmıştı. Fakat çift sonra tekrar görüşmeye başladı. Önceleri bunun kızları Stormi'nin hatırına olduğu söylense de ikili arasındaki buzlar eridi ve beraberlikleri yeniden başladı.