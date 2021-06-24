Sosyal sorumluluk projesi; Türkiye'deki tüm çocuklar harekete davet edildi

Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, farklı video içerikleriyle Türkiye'deki tüm çocukları harekete çağırıyor.

Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, farklı video içerikleriyle Türkiye'deki tüm çocukları harekete çağırıyor.

Allianz Türkiye'nin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılından bu yana devam eden kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, egzersiz videolarıyla bu yaz çocukları hem mental olarak hem de bedenen daha iyi hissettirmeyi hedefliyor. 25 Haziran'dan itibaren hem Allianz Türkiye'nin hem de iş birliği yapılan STK'ların YouTube kanallarında her Cuma yayınlanacak video serisiyle Türkiye'nin dört bir yanından daha fazla çocuğun spor ve sağlıklı yaşam kültürünü benimsemesi amaçlanıyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce öncülüğündeki uzman ekibin danışmanlığında hazırlanan videolar; 'Allianz Motto Hareket ile Isınma ve Soğuma', 'Eğlenceli Oyunlar', 'Hedef Koyma ve Ölçme', 'Kardiyo ve Ritim', 'Kas Kuvveti', 'Esneklik', 'Çeviklik', 'Denge' ve 'Nesne Kontrolü' olmak üzere toplam 9 temadan oluşuyor. Farklı oyun ve spor dallarıyla zenginleştirilmiş videolar, kapalı alan ve açık alanda gerçekleştirilebilecek fiziksel aktiviteleri içeriyor.

"ÜÇ YIL İÇİNDE 21 İLDEN 3 BİN ÇOCUĞA ULAŞTIK; HEDEFİMİZ TÜM TÜRKİYE"

Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir programla ilgili olarak "TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılında başlattığımız programımızla 3 sene içerisinde 21 ilden 3 bin çocuğa eğitim verdik. Paydaşlarımızın ve hedef kitlemiz olan gelecek nesillerin görüşlerini alarak tasarladığımız Allianz Motto Hareket ile daha fazla çocuğun hem fiziksel hem de mental gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü iş birliğiyle hazırlanan video serimiz sayesinde STK'lar bünyesinde verdiğimiz eğitimleri açık kaynak olarak tüm Türkiye'nin kullanımına sunuyoruz. Daha fazla çocuğun hayatına değer katacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

EĞİTİMLER PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL MECRALARA TAŞINDI

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Allianz Motto Hareket programı 2018-2020 yılları arasında, iş birliği yapılan üç sivil toplum kuruluşunun yerleşkelerinde gönüllü eğitmenler aracılığıyla uygulanmıştı. Pandemi döneminde dijital sınıf ortamına uygun olarak yeniden yazılan eğitim içeriğiyle uzaktan eğitime adapte edilen Allianz Motto Hareket, TEGV ve EÇEV'in dijital platformlarında uygulanmaya devam ediyor. İnternet erişimi olmayan çocuklar uygulamalara TEGV EVDE dergisi aracılığıyla ulaştırılan Allianz Motto Hareket kartlarıyla katılıyor. Tüm yaz boyunca her Cuma YouTube üzerinden açık kaynak olarak yayımlanacak videolarla ise tüm çocuklar harekete davet ediliyor" bilgilerine yer verildi.

10 TEMEL HAREKET BECERİSİNDE GELİŞİM

Programın çocukların hayatına kattığı değeri ve sosyal etkiyi ölçümlemek için ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce, Dr. Koray Kılıç ve Serap Sarıkaya'nın kapsamlı bir rapor hazırladığı belirtildi. Rapora göre, uygulama sürecinde, gönüllü eğitmenler, yöneticiler ve velilerden, katılım memnuniyeti, öğrenme ve uygulamaların yaşama aktarımıyla ilgili toplanan veriler ışığında, çocukların 10 temel hareket becerisinin tamamında, istatistiksel olarak anlamlı gelişim gösterdiği görüldü. Çocuklardan ve velilerden edinilen bilgilere de yer verilen rapor; çocukların programda deneyimledikleri fiziksel etkinlikler ve oyunların yanı sıra yeni meraklar edinme, çevresindeki akran ve yetişkinlerle paylaşımda bulunma gibi özellikler kazandığını, kazanılan bu edinimleri günlük yaşamlarına da aktardığını gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı