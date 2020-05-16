İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
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İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Denetimlerde; sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
16.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:39

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

UYGULAMAYA 52 BİN PERSONEL KATILDI

15 Mayıs Cuma günü 15:00-24:00 saatleri arasında 8 bin 151 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, 30 bin 443 emniyet, 20 bin 730 jandarma ve 712 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 51 bin 885 personel ve 217 dedektör köpeği katıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, alınan kararlara riayet edip etmedikleri kontrol edildi.

Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı denetlendi.

İçişleri Bakanlığından 81 ilde dev uygulama! 4.368 kişiye ceza yağdı

"92 BİN 500 İŞ YERİ DENETLENDİ"

Sosyal mesafeye uymayan 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem gerçekleştirildi. Ülke genelinden eş zamanlı yapılan uygulamada; 332 bin 492 kişi sorgulandı, 542 aranan şüpheli tespit edildi. Bunların 38'i gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem yapıldı. Denetimlerde 254 bin 52 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan bin 42 toplu taşıma, 151 ticari taksi ve 4 bin 638 diğer araçlar olmak üzere toplam 5 bin 831 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. 10 bin 315 park-bahçe, 2 bin 959 mesire-yürüyüş alanı ile 92 bin 500 iş yeri denetlendi.

Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 68, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 25 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 98 yer olmak üzere toplam 191 iş yerine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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