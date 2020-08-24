Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
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Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadın, bebeği olduğu öne sürülen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek yapılan "elifsaritutuklansın" çağrısı üzerine genç kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
24.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:52

Instagram hesabından bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı'nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı

"ELİFSARITUTUKLANSIN" ETİKETİ KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da binlerce kullanıcı, "elifsaritutuklansın" etiketi ile paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımların artması üzerine emniyet harekete geçti. Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

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