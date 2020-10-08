"İkinci eşi alın" çağrısı yapan Dr. Ali Edizer, Bakan Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medya hesabından "Yuvanızı niye yıkıyorsunuz, ikinci eşi alın" çağrısında bulunduğu gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. Ali Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. Ali Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

İDARİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Edizer'in, soruşturmanın selameti açısından Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi. Edizer hakkındaki idari soruşturma devam ediyor.

Dr. Ali Edizer

NE OLMUŞTU?



Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, medeni kanunu hiçe sayarak erkeklere ikinci eş alması yönünde çağrı yapmıştı. Bu açıklamalar infial yaratırken, konu sosyal medyada gündem olmuş, Edizer görevden alınmıştı.

BAKAN KOCA, RAHATSIZ OLMUŞTU

İnfial yaratan bu paylaşım CHP'nin de gündeminde yer almış, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edizer'in açıklamalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiğini duyurmuştu. Özel yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle #GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettim. Sn. Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti. Konunun takipçisi olacağız" demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı