Sosyal medya düzenlemesi geldi mi? Sosyal medya düzenlemesi ne zaman çıkacak?
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Sosyal medya düzenlemesi geldi mi? Sosyal medya düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Uzun süredir tartışılan sosyal medya düzenlemesi konusu tekrar gündem oldu ve "Sosyal medya düzenlemesi geliyor" konusu tekrar gündem oldu. Peki, Sosyal medya düzenlemesi ne zaman çıkacak? Sosyal medya düzenlemesi geldi mi?

Sosyal medya düzenlemesi geldi mi? Sosyal medya düzenlemesi ne zaman çıkacak?
01.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin il başkanları toplantısında, kızı Esra Albayrak hakkında çirkin paylaşımlarda bulunanlara dair sert açıklamalarının ardından, sosyal medya düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Sosyal medya düzenlemesi geldi mi? Sosyal medya düzenlemesi ne zaman çıkacak?

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dün sosyal medyada, kızı Esra Albayrak hakkında çirkin paylaşımlarda bulunanlar için sert ifadeler kullandı ve sosyal medya düzenlemesinin getirileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile olarak birkaç gündür işte böyle can atıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. On binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı namusu haysiyeti insanlıktan dahi nasibini almamız bazı alçaklar hakaretlerle bu iklimi kirletmeye çalıştı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı ve emniyet teşkilatlarımız bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye başladı. Dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiklerini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde işledikleri suçun hesabını soracağız. Benzer saldırıları daha önce de yaşamıştık. Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır.

Niçin YouTube, Niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz. İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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