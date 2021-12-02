Sosyal medya ayakta! Hekimlere yapılacak maaş zammı diğer sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaların ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve uzman ile pratisyen hekimlere 2 bin 500 ila 5 bin lira arasında zam geleceğini duyurmuştu.

BAKAN KOCA: MECLİS'TE TÜM GRUPLARIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

Erdoğan'ın ardından gelişmeyi duyuran bir başka isimse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olurken, konuya ilişkin olarak, "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız. Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

TWITTER'DAN DA PAYLAŞIM YAPTI

Twitter hesabından da paylaşımlar yapan Bakan Koca, pratisyen ve hekimlere yapılacak zamma ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hekimler başta olmak üzere, sağlık çalışanlarımızın maddi haklarının iyileştirilmesini sağlayacak kanun maddeleri yüce Meclis'te gündeme alındı. Bu iyileştirmelerin çoktan hak edildiğini toplum olarak biliyor, sonuçlarının hepimize yansıyacağına yine toplumca inanıyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımıza duyarlılığı için şükranlarımı arz ederim. Bize destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinde oy birliğiyle hareket eden milletvekillerine ve partilere teşekkür ediyorum."

KARAR DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BÜYÜK TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Pratisyen ve hekimlerin maaşlarına yapılacak zam diğer sağlık çalışanlarının tepkisine neden olurken, sosyal medya üzerinde konuya ilişkin binlerce yorum yapıldı. Karara tepki gösterenlerin içinde çok sayıda hekimin olması ve karardaki eşitsizliğe vurgu yapmaları dikkatlerden kaçmadı.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;

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