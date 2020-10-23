Soner Çetin kimdir? Soner Çetin nereli, kaç yaşında? Soner Çetin hangi partiden?

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Soner Çetin evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Siyasi kariyeriyle adından söz ettiren isim Soner Çetin biyografisi haberimizde.

Soner Çetin kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. CHP'li belediye başkanı Çetin hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Soner Çetin nereli? Soner Çetin eşi kim? İşte, Soner Çetin'in ailesine dair ayrıntılar...

SONER ÇETİN KİMDİR?

Çetin, 1968 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesi Şıhmurat köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu ve ilk gençliği Sarıyakup Mahallesi'nde geçti. İlköğrenimini İnkılap İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi ile Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve 1992 yılında mezun oldu. Adana'ya dönerek Adana Barosu'nda avukatlık stajına başlayan Soner Çetin, 1993 yılından itibaren Adana Barosu'nda kayıtlı üye olarak serbest avukatlık yaptı. Belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bu görevini bıraktı.

Bugüne kadar birçok sivil toplum örgütü, dernek ve spor kulübünde yöneticilik yapan Avukat Soner Çetin, 2004 yılında Adana Barosu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2006 yılında Adana Barosu Demokrat Avukatlar Grubu'nun başkan adayı olarak seçimlere girdi. Siyasal kariyerine 1992 yılında CHP'nin Seyhan ilçe örgütünde kurucu üye, ilçe ve il yöneticisi olarak atılan Soner Çetin partinin çeşitli kademelerinde görevler üstlendi. Soner Çetin, 2009 yılında CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. 2010 yılı Mayıs ayında yapılan 33. Olağan Kurultay'da CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 2014 yılı 30 Mart'ında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Çukurova Belediye Başkanlığına seçildi.

Evli ve 3'ü kız, 4 çocuk babası olan ,Soner Çetin İngilizce ve Almanca biliyor.