Son Yaz nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki ev, site nerede? Yeni sezon çekimleri nerede?

Ekranların sevilen dizisi Son Yaz'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Son Yaz dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde…

SON YAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri genel olarak İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilmektedir. Ayrı olarak İstanbul'da da çekimler gerçekleşmektedir.

SON YAZ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanıyor.

SON YAZ KONUSU NE?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

SON YAZ OYUNCU KADROSU

Alperen Duymaz - Akgün

Ali Atay - Selim

Funda Eryiğit - Canan

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur

Emre Karayel - Fatih

Sinan Tuzcu - Metin

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Arif Pişkin - Selçuk

Halil Babür - Soner

Sezer Koç - Emel

Yasemin Yazıcı - Naz

Erdem Şanlı - Kaan

Sarp İkiler - Arda

Nedim Ata Arman - Altay

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