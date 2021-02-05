Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz yeni bölüm canlı izle! Son Yaz 6. yeni bölümde neler olacak?

Fox TV yeni dizisi Son Yaz canlı izle! Son Yaz konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Son Yaz yeni bölümde neler olacak? Son Yaz konusu ne? Son Yaz oyuncu kadrosunda kimler var?

Fox TV'nin yeni dizisi bugün ekranlara geliyor. Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Son Yaz 6. bölümde neler olacak? Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 7. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

SON YAZ CANLI İZLE...

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Canan, Akgün'ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim'e çok kızgındır. Selim ve Akgün'ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emel'lere yerleşir. Selim, bir yandan Canan'ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir. Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün'ün de yardımını ister.Akgün ise Soner'in sıkıştırmasıyla Latif'in yerini öğrenmek ve Selim'in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün'ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün'den uzak durmaya çalışır.Ama Altay'ın annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün'le yan yana getirir.

Son Yaz yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!

SON YAZ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son Yaz 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

SON YAZ 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün, Selim ve annesinin fotoğrafını görmüştür. Selim'e annesini tanıyıp tanımadığını sorduğunda Selim'in gerçekleri gizlemesi, Akgün'ün dünyasını başına yıkar. Akgün'ün öfkesi patlayacak yer ararken, Yağmur, Akgün'ün ani değişimini fark eder ve neler olduğunu öğrenmek ister. Yağmur'un Akgün'ün üzerine gitmesi ikisinin ilişkisini başka bir noktaya taşıyacaktır.

Selim, hem çocuklarla hem de Canan'la arasını düzeltmektedir. Ailesini geri kazanmaya hiç olmadığı kadar yakındır artık… Bu sırada Fatih, Yağmur'a, Selim'in onu tehdit ettiğini duyurur ve Yağmur, babasına annesine gerçeği söylemesi için bir şans verir. Selim, Canan'ı yeniden kaybetmeyi göze alamaz. Bu sırada ortaya çıkan gerçek her şeyi tepetaklak edecektir.

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz - Akgün

Ali Atay - Selim

Funda Eryiğit - Canan

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur

Emre Karayel - Fatih

Sinan Tuzcu - Metin

Şebnem Dönmez - Serap

Arif Pişkin - Selçuk

Halil Babür - Soner

Sezer Koç - Emel

Yasemin Yazıcı - Naz

Erdem Şanlı - Kaan

Sarp İkiler - Arda

Nedim Ata Arman - Altay

Yunus Narin - Eray

Cengiz Okuyucu - Ahmet