Son Yaz Akgün kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? Alperen Duymaz eşi kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Yaz Akgün kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? Alperen Duymaz eşi kimdir?

22.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:11
Son Yaz Akgün kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? Alperen Duymaz eşi kimdir?

Son Yaz dizisinde "Akgün" karakterine hayat veren başarılı birçok projede yer almış Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? Alperen Duymaz eşi kimdir?

Çukur dizisinde Amir Emrah rolüne hayat veren, Bodrum Masalı dizisinde Ateş karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? Alperen Duymaz eşi kimdir? Son Yaz Akgün kimdir?

SON YAZ AKGÜN KİMDİR? ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk oyuncu ve manken. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini de canlandırmaya başladı. Ardından Çarpışma adlı dizide Kerem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı.Alperen Duymaz, Acı Aşk dizisiyle birlikte artık geniş bir kesim tarafından tanınmaya başladı. Alperen Duymaz ikinci projesi olmasına rağmen burada oldukça başarılı bir performans sergileyerek herkesin beğenisini ve takdirini kazandı. Acı Aşk dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Seçkin Özdemir, Erkan Can, Sezgi Sena Akay ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle birlikte çok konuşulan bir iş çıkarmıştır.

ALPEREN DUYMAZ EŞİ KİMDİR?

Çocukluk aşkı olarak bilinen Kübra Kelkit ile dünyaevine girdi. Basından uzak sürdüğü ilişkisini evlilik ile taçlandıran oyun Alperen Duymaz, her fırsatta sevgisini sosyal medya hesabından gösteriyor. Peki, Kübra Kelkit kimdir? Ankara'da öğretmenlik yapan Kelkit, evlilik sonrası tayini İstanbul'a aldırmak istediği öğrenildi.

ALPEREN DUYMAZ DİZİLERİ

Tatlı Küçük Yalancılar,

Acı Aşk,

Bodrum Masalı,

Çukur,

Çarpışma,

Zemheri,

Son Yaz

Son Yaz Akgün kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? Alperen Duymaz eşi kimdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Selçuk Özdağ Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Jose Sosa Erol Bulut Abdullah Avcı Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Yaz Akgün kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? Alperen Duymaz eşi kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:43:19. #1.14#
title