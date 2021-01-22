Son Yaz Akgün kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? Alperen Duymaz eşi kimdir?

Çukur dizisinde Amir Emrah rolüne hayat veren, Bodrum Masalı dizisinde Ateş karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? Alperen Duymaz eşi kimdir? Son Yaz Akgün kimdir?

SON YAZ AKGÜN KİMDİR? ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk oyuncu ve manken. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini de canlandırmaya başladı. Ardından Çarpışma adlı dizide Kerem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı.Alperen Duymaz, Acı Aşk dizisiyle birlikte artık geniş bir kesim tarafından tanınmaya başladı. Alperen Duymaz ikinci projesi olmasına rağmen burada oldukça başarılı bir performans sergileyerek herkesin beğenisini ve takdirini kazandı. Acı Aşk dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Seçkin Özdemir, Erkan Can, Sezgi Sena Akay ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle birlikte çok konuşulan bir iş çıkarmıştır.

ALPEREN DUYMAZ EŞİ KİMDİR?

Çocukluk aşkı olarak bilinen Kübra Kelkit ile dünyaevine girdi. Basından uzak sürdüğü ilişkisini evlilik ile taçlandıran oyun Alperen Duymaz, her fırsatta sevgisini sosyal medya hesabından gösteriyor. Peki, Kübra Kelkit kimdir? Ankara'da öğretmenlik yapan Kelkit, evlilik sonrası tayini İstanbul'a aldırmak istediği öğrenildi.

ALPEREN DUYMAZ DİZİLERİ

Tatlı Küçük Yalancılar,

Acı Aşk,

Bodrum Masalı,

Çukur,

Çarpışma,

Zemheri,

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