Son Nefesime Kadar Taner kim? Ahmet Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Saraçoğlu dizileri ve filmleri
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FOX'un yeni dizisi "Son Nefesime Kadar" ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Son Nefesime Kadar Taner kim sorusu araştırılıyor. Nurgül Yeşilçay'ın bir polisi canlandırdığı dizinin fragmanı sosyal medyada büyük beğeni topladı. BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan Son Nefesime Kadar Taner gerçek adı nedir? Ahmet Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Saraçoğlu dizileri ve filmleri
Son Nefesime Kadar Taner kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Ahmet Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Saraçoğlu dizileri ve filmleri
Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.
Dizide Taner karakterini canlandıran isim Ahmet Saraçoğlu'dur.
Ahmet Yelan Saraçoğlu, 24 Eylül 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezinde çalışmasının ardından, 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Hâlen çalışmalarını sürdürmektedir. Vatanım Sensin dizisinde İsmet İnönü'yü canlandırmıştır.
Filmografi
- Bandırma Füze Kulübü - 2022
- Annemizi Saklarken - 2021-2022
- Benim Tatlı Yalanım - 2019 - Şevket Doğan
- Vatanım Sensin - 2017-2018 - İsmet Paşa
- Hayat Şarkısı - 2016 - Salih Çamoğlu (1.bölüm)
- Hayat Öpücüğü - 2015 -
- Boynu Bükükler - 2014 - Führer Fuat
- Galip Derviş - 2013 - Dr. Selim Topuz (Konuk Oyuncu)
- Ev - Caner Özyurtlu - 2010 - 01 Taner
- Dilber'in Sekiz Günü - Cemal Şan - 2008 - Kemal
- Usta - 2008 - Bahadır Karataş - Zafer Hoca
- Haneler - Ferhan Şensoy - 2009 - Ahmet
- Zincirbozan - Atıl İnanç - 2007 - Kaya
- Yaprak Dökümü - Ümmü Burhan - 2006-2010 - Tahsin
- Avrupa Yakası - Jale Atabey Özberk - 2005 - Tarık
- O Şimdi Mahkum - Abdullah Oğuz - 2005 - Kırık Kafa
- Tombala - Şafak Bal - 2005 - Depar Osman
- Döngel Karhanesi - Hakan Algül - 2005 - Rükneddin
- Hırsız Polis - Türkan Derya - 2005 Arsen Lüpen
- Kadın İsterse - Yüksel Aksu - 2004 - Dedektif
- Gülizar - Cemal Şan - 2004 -
- Tam Pansiyon - Ümmü Burhan - 2004 - Erdal
- Esir Şehrin İnsanları - Cafer Özgül - 2003
- Neredesin Firuze - Ezel Akay - 2003 - Doktor
- Hürrem Sultan - Fatih Aksoy - 2003 - Şemsi Paşa
- Sultan Makamı - Aydın Bulut - 2003 - Sefer
- Havada Bulut - Tarık Alpağut - 2002 - Zülfükar
- Unutma Beni - Türkan Derya - 2002 -
- Yarım Elma - Ömer Uğur - 2002
- Yeditepe İstanbul - Türkan Derya - 2001 - Rüstem
- Tatlı Hayat - Bora Tekay - 2001 - Yalçın Yayvan
- Yılan Hikayesi - Nihat Durak - Polis
- Yedi Numara - Sadullah Celen - 2000 - Mustafa
- Çiçek Taksi - Yaşar Seriner - 1995