Son Nefesime Kadar Taner kim? Ahmet Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Saraçoğlu dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Taner kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Ahmet Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Saraçoğlu dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR TANER KİMDİR?

Dizide Taner karakterini canlandıran isim Ahmet Saraçoğlu'dur.

AHMET SARAÇOĞLU KİMDİR?

Ahmet Yelan Saraçoğlu, 24 Eylül 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezinde çalışmasının ardından, 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Hâlen çalışmalarını sürdürmektedir. Vatanım Sensin dizisinde İsmet İnönü'yü canlandırmıştır.

Filmografi

Bandırma Füze Kulübü - 2022

Annemizi Saklarken - 2021-2022

Benim Tatlı Yalanım - 2019 - Şevket Doğan

Vatanım Sensin - 2017-2018 - İsmet Paşa

Hayat Şarkısı - 2016 - Salih Çamoğlu (1.bölüm)

Hayat Öpücüğü - 2015 -

Boynu Bükükler - 2014 - Führer Fuat

Galip Derviş - 2013 - Dr. Selim Topuz (Konuk Oyuncu)

Ev - Caner Özyurtlu - 2010 - 01 Taner

Dilber'in Sekiz Günü - Cemal Şan - 2008 - Kemal

Usta - 2008 - Bahadır Karataş - Zafer Hoca

Haneler - Ferhan Şensoy - 2009 - Ahmet

Zincirbozan - Atıl İnanç - 2007 - Kaya

Yaprak Dökümü - Ümmü Burhan - 2006-2010 - Tahsin

Avrupa Yakası - Jale Atabey Özberk - 2005 - Tarık

O Şimdi Mahkum - Abdullah Oğuz - 2005 - Kırık Kafa

Tombala - Şafak Bal - 2005 - Depar Osman

Döngel Karhanesi - Hakan Algül - 2005 - Rükneddin

Hırsız Polis - Türkan Derya - 2005 Arsen Lüpen

Kadın İsterse - Yüksel Aksu - 2004 - Dedektif

Gülizar - Cemal Şan - 2004 -

Tam Pansiyon - Ümmü Burhan - 2004 - Erdal

Esir Şehrin İnsanları - Cafer Özgül - 2003

Neredesin Firuze - Ezel Akay - 2003 - Doktor

Hürrem Sultan - Fatih Aksoy - 2003 - Şemsi Paşa

Sultan Makamı - Aydın Bulut - 2003 - Sefer

Havada Bulut - Tarık Alpağut - 2002 - Zülfükar

Unutma Beni - Türkan Derya - 2002 -

Yarım Elma - Ömer Uğur - 2002

Yeditepe İstanbul - Türkan Derya - 2001 - Rüstem

Tatlı Hayat - Bora Tekay - 2001 - Yalçın Yayvan

Yılan Hikayesi - Nihat Durak - Polis

Yedi Numara - Sadullah Celen - 2000 - Mustafa

Çiçek Taksi - Yaşar Seriner - 1995

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