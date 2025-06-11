Son finalist Ayşe mi oldu? 4. finalist kim oldu?
TV8'in popüler yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi ilk iki finalist belli oldu. Peki, son finalist Ayşe mi oldu? 4. finalist kim oldu?
TV8 ekranlarının nefes kesen yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi heyecan zirveye ulaştı. Peki, son finalist Ayşe mi oldu? 4. finalist kim oldu?
1. FİNALİST KİM?
Survivor'da büyük finale adını yazdıran ilk yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.
2. FİNALİST KİM?
Batuhan'dan sonra ikinci finalistin belli olacağı final mücadelesinde Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Sevgi ve Ayşe elenirken, finalde Volkan ve Adem mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu karşılaşmada rakibi Volkan'ı eleyen Adem Survivor'da 2. finalist oldu.
3.FİNALİST KİM OLDU?
3. finalist Volkanoldu.
4. FİNALİST KİM OLDU?
4. finalist Ayşe oldu.
SURVİVOR 2025 PERFORMANS TABLOSU!.
Batuhan K : 273 galibiyet, 164 mağlubiyet
Adem : 263 galibiyet, 161 mağlubiyet
Ayşe : 193 galibiyet, 134 mağlubiyet
Volkan : 188galibiyet, 202mağlubiyet
Sevgi : 12 galibiyet, 184 mağlubiyet
SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR?
Büyük final 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak finaller saat 19:00'da başlayacak.