Son dönemde sivri çıkışlar yapan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Haberler
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Son dönemde sivri çıkışlar yapan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Politika

Son dönemde yaptığı sivri çıkışlar ile gündeme gelen Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme davetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiğini belirten Arınç, "Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi" dedi.

"Erdoğan'a rakip olmayacağım diye içtihatta bulundum; beni fazla zorlamasınlar, içtihatlar değişebilir" çıkışıyla siyaset kulislerini sallayan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1,5 saatlik bir görüşme yaptı.

2002-2007 yılları arasında AK Parti iktidarının ilk Meclis Başkanı olan, 2009-2015 arası da Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan, ardından aktif siyasetten çekilen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kardeş diyebildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim" demişti. Bu çıkışı sonrası Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından davet edilmesi dikkat çekti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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