Son dönemde sivri çıkışlar yapan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

"Erdoğan'a rakip olmayacağım diye içtihatta bulundum; beni fazla zorlamasınlar, içtihatlar değişebilir" çıkışıyla siyaset kulislerini sallayan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1,5 saatlik bir görüşme yaptı.

DAVET ERDOĞAN'DAN GELDİ

2002-2007 yılları arasında AK Parti iktidarının ilk Meclis Başkanı olan, 2009-2015 arası da Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan, ardından aktif siyasetten çekilen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kardeş diyebildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim" demişti. Bu çıkışı sonrası Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından davet edilmesi dikkat çekti.

"DOSTANE BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Görüşmenin ardından BBC Türkçe'ye bilgi veren Arınç, Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1,5 saate yakın görüştüklerini söyledi. Saat 21.00'e doğru Erdoğan'ın yanından ayrıldığını belirten Arınç, "Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi" dedi.

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