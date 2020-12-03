Son Depremler! Siirt'te korkutan deprem! 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 3 Aralık Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini girmeye başladı. Siirt'te sabah saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Bugün başka deprem oldu mu diye merak edenler araştırmaya başladı. Bugün başka bir deprem oldu mu? İşte AFAD ve Kandilli Son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 3 Aralık 2020 Perşembe günü sabah saatlerinde Siirt'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Siirt'te meydana gelen bu depremin yakın şehirler olan Şırnak, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi şehirlerden de güçlü bir şekilde hissedildiği belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremin Kurtalan ilçesinde gerçekleştiği ve şiddetinin 5.0 olduğu belirtildi. Siirt'in yanı sıra bugün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de 3.2 bir deprem meydana geldi. Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!