Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Vatandaşlar bir sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak "Bugün deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. Meydana gelen depremler ise anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinde yayımlanıyor. Peki, bugün İstanbul'da deprem meydana geldi mi? 26 Ağustos 2025'te İzmir'de deprem oldu mu?

KANDİLLİ SON DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini vatandaşlarla paylaşarak anlık bilgilendirme sağlıyor. Kurum, farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntıları inceleyerek internet sitesinde son 500 depremi kamuoyunun erişimine açıyor.

AFAD SON DEPREM LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, güncel deprem verilerini düzenli olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. AFAD, Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuna sunuyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri takip edilebiliyor. Bu kurumlar, anlık analizlerle gerçekleşen sarsıntıları kaydediyor ve vatandaşlara sunuyor. Son 500 deprem verisine kadar detaylı bilgiye bu platformlardan ulaşmak mümkün.