Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise, yönetimi altındaki mekanizmalar aracılığıyla sürekli güncellenen "son dakika" deprem kayıtlarını yayımlıyor. Vatandaşlar, meydana gelen depremleri gerçek zamanlı olarak AFAD'ın platformları üzerinden inceleyebiliyor.

"BUGÜN DEPREM OLDU MU?" SORUSUNA YANIT

"Bugün İstanbul'da (ya da Ankara, İzmir'de) deprem mi oldu?" gibi soruların güncel cevabı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sayfalarında yer alıyor. Bu kurumlar, son 500 deprem bilgisiyle birlikte anlık sarsıntı verilerini paylaşıyor. Dolayısıyla, bugün ya da geçtiğimiz günlerde hangi bölgede deprem kaydedildiği bilgisini bu resmi kaynaklardan güvenle öğrenebilirsiniz.

BUGÜN İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 25 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen sarsıntı verilerini paylaşmaktadır. Ülkemizde genellikle ufak çaplı depremler yaşansa da zaman zaman kaygı verici büyüklükte sarsıntılar da meydana gelebilmektedir.

24 SAATTE İLK SORU: "BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?"

Vatandaşlar sarsıntıyı hissettikleri anda ilk olarak "Bugün deprem mi oldu?" şeklinde arama motorlarına yönelmektedir. Çünkü yaşanan her deprem anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sayfalarına kaydedilmektedir.

BUGÜN İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Peki, 25 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'da bir deprem gerçekleşti mi? Aynı şekilde, bugün İzmir'de sarsıntı yaşandı mı? Bu sorular anlık olarak yetkili kurumların sitelerinden teyit edilebilmektedir.