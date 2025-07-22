Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Temmuz 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, 22 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen depremlere dair verileri kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin birçok bölgesinde zaman zaman hafif sarsıntılar hissedilse de, bazı depremler vatandaşlarda endişeye yol açabiliyor. Bu nedenle depremin ardından en çok aratılan konulardan biri "Bugün deprem oldu mu?" sorusu oluyor. Gerçekleşen tüm sarsıntılar, AFAD ve Kandilli'nin resmi internet sitelerinde anlık olarak yayımlanıyor.22 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Temmuz 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilik zaman zaman vatandaşları tedirgin edebiliyor. "Bugün deprem mi oldu?" sorusu, yaşanan sarsıntının ardından anında arama motorlarına yöneliyor. En güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinde anlık olarak paylaşılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini bölgesel analizlerle birlikte duyuruyor. Web sitesinde yayımlanan son 500 deprem kaydı sayesinde vatandaşlar, bugün ya da öncesinde gerçekleşen sarsıntıları kolayca takip edebiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı da benzer şekilde güncel deprem verilerini anlık olarak erişime sunuyor. Resmî deprem kayıtlarına buradan ulaşabilir, güncel sarsıntıları izleyebilirsiniz.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusuna net cevap için AFAD ve Kandilli'nin internet sayfaları en güvenilir kaynaklar arasında. Her iki kurum da, son 500 depreme kadar geçmiş ve güncel sarsıntı kayıtlarını paylaşarak vatandaşların bilgilendirilmesini sağlıyor.