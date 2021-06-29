Son Depremler! Bugün Elazığ'da deprem mi oldu? 29 Haziran Salı Elazığ Maden deprem şiddeti kaç, merkezi neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 29 Haziran Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Elazığ'da yaşanan deprem sonrası29 Haziran Salı Elazığ Maden deprem şiddeti kaç ve Bugün Elazığ'da deprem mi oldu gibi konular merak edildi.

AFAD ve Kandilli verilerine göre 29 Haziran 2021 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Bugün Elazığ'da deprem mi oldu? 29 Haziran Salı Elazığ Maden deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? İşte son depremler listesi!

ELAZIĞ MADEN DEPREM VERİLERİ

AFAD

Merkez: MADEN (ELAZIG)

Saat: 06:41:55

Şiddet: 4,3

KANDİLLİ

Merkez: TEPECIK-MADEN (ELAZIG)

Saat: 06:41:55

Şiddet:4,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.