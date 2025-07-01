SON DEPREMLER | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!

SON DEPREMLER | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!
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1 Temmuz 2025 Salı günü deprem mi oldu? Bursa ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce Bursa Gemlik'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…

1 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 1 Temmuz 2025 Salı günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem Bursa'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DEPREMLER | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DEPREMLER | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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