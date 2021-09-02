Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, aktif vakaların yüzde 81'inin tam aşı olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki hafta başından itibaren çocuklarımız ve gençlerimiz okullarına kavuşacak." diyen Koca, vaka sayıları hakkında da konuşarak "Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kurumlarımız arasındaki tam 2021-2022 yılına başlamadan son toplantımızda, eğitime başlanılması ve tedbirlerin son bir değerlendirmesini yapmaktı. 2020 yılı başlarından itibaren sağlık yönünden en çok büyüklerimizi, eğitim öğretim açısından gençlerimizi etkiledi.

"TÜNELİN ÇIKIŞI GÖRÜNÜYOR"

2021 yılı ile birlikte gerek hastalığın tıbben daha anlaşılması, gerekse aşının devreye girmesiyle önümüzü görebileceğimiz günlere geçtik. Sizlere aşı programımız başlarken "tünelin ucundaki ışık göründü" demiştim. "Bugün tünelin çıkışı görünüyor" diyebilirim. Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını ifade etmiştim.

"AKTİF VAKALARIN YÜZDE 81'İ TAM AŞILI OLMAYAN KİŞİLERDİR"

Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların %90'ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın %90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.

Önümüzdeki hafta başından çocuklarımız gençlerimiz okullarına kavuşacak. Tüm gayretimiz onlara yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Gençlerin eğitimin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür.