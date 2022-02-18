Son dakika! Yunanistan'ı sarsan gemi yangını! Kaptandan yolcularına "Gemiyi terk edin" emri
- Güncelleme:
Son dakika! Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İyon Denizi'nde seyreden 237'si yolcu 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı yolcu gemisinde yangın çıktı. Yunanistan yolculara yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botu gönderdi. Turistlerin ağırlıklı olduğu geminin kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi.
237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde Yangın çıktı. Turistlerin ağırlıklı olduğu geminin kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi.
Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'ya yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiği açıklandı.
Yunan sahil güvenlik basın ofisinden bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, olayın Yunanistan ile Arnavutluk arasında, Korfu'nun kuzey kıyısı açıklarında sabah 1:30 GMT'de (TSİ 4:30) meydana geldiği belirtildi.
Ticaret Donanması Dışişleri Bakanı Kostas Katsafados Yunan radyo istasyonu Skai'ye verdiği demeçte tüm yolcuların güvende olduğu bilgisini verdi.
Zamana karşı yarış veren ekipler yolcuları Yunanistan'ın Korfu adasına nakletti. Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.