Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah açıklama: Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah açıklama: Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli

Son dakika: Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması geldi. Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

04.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:18

Yunaistan Başbakanı Miçotakis Doğu Akdeniz'de yükselen Yunanistan - Türkiye gerilimiyle ilgili açıklama yaptı. Miçotakis bugün katıldığı bir toplantıda Doğu Akdeniz'de gerginliğin azalması ve Yunanistan - Türkiye arasında diyalog görüşmelerinin başlaması için Türkiye'nin tehditlerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

NATO DEVREYE GİRDİ

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile süren gerginlikle ilgili dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için teknik görüşme yapacak" açıklamasını yapmıştı.

DIŞİŞLERİ "DİYALOĞA HAZIRIZ" MESAJI VERDİ

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Yunanistan ile ön koşulsuz diyaloğa hazır olduğu belirtmiş, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler kullanılmıştı: "Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur. Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, ön koşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz."

YUNAN MEDYASI, TEKNİK GÖRÜŞME HABERİNİ YALANLAMIŞTI

Yunan Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıkladığı "Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için teknik görüşme yapacak" kararının Atina hükümeti tarafından yalanlandığı belirtilmişti. Aynı kaynak, gerilimin azalmasını şu sözlerle mümkün kılmıştı: "Stoltenberg'in gerilimi azaltmak için NATO içerisinde mekanizmalar kurulması niyetini dikkate alıyoruz. Ancak gerilimin azaltılması ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesiyle mümkün"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah açıklama: Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli
Haber Yorumları (51)
ALİ: savaş savaş diyorsunuz gidip bedelli yapıyorsunuz. bedelli yapanlar askere alınacak savaşta derseniz. savaş çıkmaz.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AYYİLDİZ: Reis bunlara agzınin payını ver artık cok gaz yemişler şişmişler iyice .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
.: Küstahh hatsizz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 51 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Demet Şener Fatma Girik Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Erkan Kamat Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Eylül Karar Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah açıklama: Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 12:02:47. #1.14#
title