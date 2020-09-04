Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah açıklama: Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli Son dakika: Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması geldi. Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

Yunaistan Başbakanı Miçotakis Doğu Akdeniz'de yükselen Yunanistan - Türkiye gerilimiyle ilgili açıklama yaptı. Miçotakis bugün katıldığı bir toplantıda Doğu Akdeniz'de gerginliğin azalması ve Yunanistan - Türkiye arasında diyalog görüşmelerinin başlaması için Türkiye'nin tehditlerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

NATO DEVREYE GİRDİ

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile süren gerginlikle ilgili dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için teknik görüşme yapacak" açıklamasını yapmıştı.

DIŞİŞLERİ "DİYALOĞA HAZIRIZ" MESAJI VERDİ

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Yunanistan ile ön koşulsuz diyaloğa hazır olduğu belirtmiş, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler kullanılmıştı: "Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur. Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, ön koşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz."

YUNAN MEDYASI, TEKNİK GÖRÜŞME HABERİNİ YALANLAMIŞTI

Yunan Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıkladığı "Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için teknik görüşme yapacak" kararının Atina hükümeti tarafından yalanlandığı belirtilmişti. Aynı kaynak, gerilimin azalmasını şu sözlerle mümkün kılmıştı: "Stoltenberg'in gerilimi azaltmak için NATO içerisinde mekanizmalar kurulması niyetini dikkate alıyoruz. Ancak gerilimin azaltılması ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesiyle mümkün"