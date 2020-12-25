Son dakika yeni yıl 2021 Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret teklifleri ne kadar?

Yıllar içinde değişen asgari ücretleri değerlendirerek 2021 asgari ücret zammı detayları araştırılıyor. Peki, yıllara göre değişen asgari ücret brüt ne kadar, net ne kadar? Asgari ücret ne zaman belli olur? 2021 asgari ücret teklifleri ne kadar? Son dakika yeni yıl 2021 Asgari ücret ne kadar oldu?

2021 asgari ücret zammının belli olmasını bekleyen vatandaşlar, yıllara göre asgari ücret ve 2021 asgari ücret tekliflerini araştırmaya devam ediyor. Peki, asgari ücret ne zaman belli olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret teklifi rakamı ne kadar, asgari ücret toplantıları ne zaman bitecek ve 2021 asgari ücret belli oldu mu konularını araştırdı.

SON DAKİKA YENİ YIL 2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret için 3. toplantı gerçekleştirildi ancak henüz bir sonuç çıkmadı.

2021 ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ NE KADAR?

HDP'li Garo Paylan, 2021 asgari ücret olarak kendi partilerinin 4 bin lira teklifi olduğunu söyledi.

CHP'li Veli Ağbaba'dan asgari ücret teklifi: En az 3 bin 100 lira olmalı diyerek açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil, çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de yoksulluk sınırının 8 bin 85 lira olduğunu belirterek, asgari ücrette hedefin yoksulluk sınırı olması gerektiğini söyledi.

2020 ASGARİ ÜCRET BRÜT NET

2020 yılına ait asgari ücret detayları tabloda yer almakta;

Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri

(01.01.2020 – 31.12.2020)

Brüt Ücret 2.943,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL

Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL

Gelir Vergisi 375,23 TL

Damga Vergisi 22,34 TL

Kesintiler Toplamı 839,02 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET BRÜT NET

Yıllar içinde değişen asgari ücret tablosu şekildeki gibidir;

2005 yılı asgari ücret Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 yılı asgari ücret Net:2.020 TL

Brüt:2.558 TL

2020 yılı asgari ücret Net: 2.324 TL

Brüt: 2.943 TL

2021 yılı asgari ücret