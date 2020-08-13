Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu Son dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. İnce "Başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Adımız 'Bin günde memleket' hareketidir" diyerek yeni siyasi hareketinin adını duyurdu. 4 Eylül'de ilk adımı atacaklarını söyledi.

Son haftalarda CHP'den ayrılacağı sık sık gündeme gelen ve 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri akşamında yaşanacak olanlarla ilgili konuşacağı belirtilen Muharrem İnce, Ankara'da açıklamalarda bulundu. İnce dikkat çekici açıklamayı yaptı ve "Başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir, bin günde memleket hareketidir. Bin Günde Memleket Hareketi'ni 4 Eylül'de başlatıyoruz" dedi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Herkes konuştu ama bir tek Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Mühürsüz oy pusulaları ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorunları daha da derinleştirmiştir. Devlette tek adam buyruklarını uygulayan mekanizmalar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır.

"SORUNLARI ÇÖZMEK YERİNE ERTELEYEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK"

Ne yazık ki bizler zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Türkiye'de atıl bekletilen yenilenebilir enerji kaynakları devreye alındığında daha bağımsız, daha verimli bir enerji geleceği mümkündür. Dış politikada denge politikaları kuramayıp gelgitler yaşayan, parasını ödediği savunma sistemlerini alamayan, sorunlarını çözmek yerine erteleyen bir ülke haline geldik.

"MAVİ VATAN'A YÜKSEK SESLE DESTEK MESAJI VERMELİDİR"

Mavi Vatan olarak tanınan aranda büyük bir zenginlik bulunmaktadır. Türkiye'deki muhalefet yüksek sesle destek mesajı vermelidir. Ekonomideki yükselişi buzdolabı satışına bağlayan bir Cumhurbaşkanı var.

"CHP'DE KURULTAY İRADESİNİ TANIMAYAN BİR GENEL BAŞKANIMIZ VAR"

CHP ile özdeşleşen ön seçim artık yok. Kurultaylarda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir, çekip gitmiştir. Kurultayın seçmediği PM üyesini iki satırlık yazı ile, ben Genel Başkan Yardımcısı görevini ona veririm diyerek kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var artık. Önce dostlarına değil, önce kendi evlatlarına güvenmelidir.

"NE YAZIK Kİ CHP BİR KURTARICI ROLÜ GÖRMÜYOR"

CHP dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım. Salıdan salıya iktidarın kuyuya attığı taşları temizlemek, kolay yolu seçmek muhalefet olarak kalmaktan memnun olmak demektir. AKP çökecek ama Türkiye'nin üstüne çökecek. Ne yazık ki CHP bir kurtarıcı rolü görmüyor. Gözlemci olarak olayı seyrediyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini de çökertti.

"HAREKETİMİZ 'BİN GÜNDE MEMLEKET' HAREKETİDİR"

Türkiye saray rejimine mecbur değildir. Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki, Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür, 50+1 de mümkündür. Bizim hareketimizin amacı umutsuzluğu yok etmek, çıkış yolu göstermektir. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır. Hareketin adı 'bin günde memleket hareketidir.' Bu hareket gücünü de, finansmanını da, yönünü de milletten alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir. Bin Günde Memleket Hareketi'ni 4 Eylül'de başlatıyoruz. Bu hareket ırk, din, dil ayrımcılığına şiddetle karşı çıkacaktır. Kadına şiddet ve çocuk istismarına en yüksek sesle karşı çıkacaktır.

"MEMLEKET İŞLERİNE KAFA YORAN ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE YOLLARA DÜŞECEĞİZ"

Bütün bu anlattıklarımın içinde bir cumhuriyet öğretmeninin ülkesi ile ilgili güzel düşleri vardır ama bunun içinde milletin haklı talepleri de vardır. İleride size tanıtacağım, alanında uzman, memleket işlerine kafa yoran arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz, Allah yardımcımız olsun.

SEÇİM GECESİ NEREDEYDİM?

İki yıldır arkadaşlarım kırıldı, uykusuz geceler geçirdim. Seçim gecesi neredeydim? Bitmedi bu, anlatayım. Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın Milletvekilimizi görevlendirdim, öğrendim ki yeni listeye konmamış, tek gerekçe İnce'ye yakın olması. Ben hangi moralle miting yapacağım. TV'lerde bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamı. Kılıçdaroğlu'nun reklamını neden veriyorsunuz, aday değil ki, talimat veriyorlar reklamlarımı kesiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bilboard'lara afişlerimiz az asıyorlar. Seçim gecesine geldik. Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına. Sabah oldu, tutanakları aldınız mı dedim, aldık. Teşekkür edelim dedik. YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır. 1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler.

"İKİ GAZETECİYE DAVA AÇTIM, GENEL MERKEZ AÇAMADI"

Kampanya geçmiş, parti seçimi tartışıyor, beni davet etmiyorlar. Bir CHP'li saraya gitmiş. Yapmayın, etmeyin diyorum. Sıkı durun şimdi. İki gazeteciye de dava açtım, genel merkez açamadı. Genel Başkan Yardımcılarından birisi mi gitti acaba saraya. Hem saraya gidip hem iftira mı atıyorlar. Dava açamıyorlar çünkü gazeteciden korkuyorlar. Doğruyu söyleyecek demek ki.

"BİZİM GENEL BAŞKANIN CUMHURBAŞKANI OLMA İDDİASINI BEN DUYMADIM"

Muharrem İnce bu çıkışı bireysel işleri için yapıyor diyorlar. Sesleniyorum, Muharrem İnce'yi açığa düşürebiliriz. CHP tüzük kurultayı toplasın, Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçebilir desin, İnce'nin elinden bu kozu alsın. CHP iktidara yürürken İnce niye bunu yaptı? Genel Başkanın Cumhurbaşkanı olması demektir CHP'nin iktidar olması demek. Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini aday yapacaksak ona CHP iktidarı demem ki. Bizim Genel Başkanın öyle bir iddiası var mı, ben mi duymadım? Böyle bir iddia yoksa hayal demektir.

"KÜRTLERİ YOK SAYAMAZSINIZ"

Seçimden sonra CHP, Kürt vatandaşlarımıza yürekten teşekkür edemedi, ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum. Elimize taş basıyoruz, sizi aslında beğenmiyoruz ama AKP'yi cezalandırmak için oy veriyoruz diyen Kürtleri yok sayamazsınız.

"BEN MİLLET İTTİFAKI'NIN İÇİNDEYİM"

Partiyi bölüyorsun" deniliyor peki. Bu Cumhur İttifakı, bu Millet İttifakı, ben ayrılıp buraya mı geçiyorum. Ben Millet İttifakı'nın içindeyim, niye bölmüş oluyorum. Millet İttifakı'nın içindeysem bırakın bu da ayrı bir umut olsun. Futbolun kuralları ile basketbol oynayamazsınız. Parlementer sistem başkadır, 50+1 başkadır. Bölme olayı parlamenter sistemde olur. Parlamenter sistemde beraberlikte 1 puan vardır, 50+1'de bölme olmaz. İttifaklar var.

"O OYLAR BANA GELDİ"

'Sizi saray mı destekliyor?', beni saray destekliyormuş. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP'den kaç puan fazla aldı İnce? 8 puan. Bunu HDP, İYİ Parti, AKP, MHP'lilerden aldı. Erdoğan, AKP-MHP toplam oylarından daha az oy aldı. O oylar bana geldi. Ben AKP ve MHP'den oy alabilme ihtimali olan bir adamım. Sarayın beni desteklemesi mümkün değildir, mantıklı değildir. Bunu diyenler, CHP içindeki rant baronlarıdır. Kendi düzenleri bozulmasın diye bana atılan iftiralardır bunlar.

"YANDAŞ MEDYA BANA OLAN YAKINLIĞIMIZ GÖZLERİMİ YAŞARTIYOR"

Yandaş medyaya gelince. Bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşartıyor. Biliyorum ki bir gün Memleket Hareketi gerçekleri haykırınca ekran ve sayfalarınızı bana kapatacaksınız.

"ANKETLERDE 50+1 GÖRÜRSEM MEMNUN OLURUM"

Anketler. Pek çok anket gördüm. 14 gördüm, 17 gördüm. Memnun değilim. Ben 30.6, 50+1 olursa memnun olurum.