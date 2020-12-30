Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi

Son dakika! Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçağın Aden Havalimanına inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Yıllardır iç savaşın etkisinde olan Yemen'de yeni hükümete ait bakanları Riyad'dan geçici başkent ilan edilen Aden'e taşıyan uçağın Aden Havalimanına inmesinden kısa bir süre sonra patlama meydana geldi.

PATLAMA SONRASI ÇATIŞMA SESLERİ DUYULDU

Bölgede bulunanlar panik halinde kaçışmaya başlarken, bir süre sonra ise çatışma sesleri duyuldu. Patlama nedeniyle havalimanında büyük maddi zarar meydana geldi.

5 ÖLÜ, 20 YARALI

İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlamada, İnsan Hakları Bakanı'nın da hayatını kaybettiği iddia edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Reuters haber ajansında yer alan haberde, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Said ve diğer kabine üyelerinin güvenli bir şekilde şehirde bulunan başbakanlık konutuna götürüldüğü ifade edildi.

YENİ HÜKÜMET KURULMUŞTU

Öte yandan yeni Yemen hükümeti, Yemen Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin önünde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin etmişti. Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni hükümetin 24 bakandan kurulduğu açıklanmıştı.