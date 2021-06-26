Son dakika yaşam: Giresun Belediyesi çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi

Son dakika haberi... Giresun Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği uçurtma şenliğinde çocuklar, uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdiler.

Giresun Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği uçurtma şenliğinde çocuklar, uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdiler.

Korona virüs ile mücadele sürecinde normalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte Giresun Belediyesi, yaklaşık 1,5 yıldır gerek okullarından gerek arkadaşlarından uzak kalan çocuklar için uçurtma etkinliği düzenledi. Giresun'da Botanik Park'ta düzenlenen etkinliğe yüzlerce çocuk, aileleriyle birlikte katıldı. Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, bir yandan çocuklara uçurtmalarını dağıtırken diğer yandan uçurtmalarını alan çocuklar aileleriyle birlikte uçurtmalarını hazırladılar.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, etkinliğe katılan çocuklara eşlik ederek uçurtmaları uçurmalarına yardımcı oldu. Kimi çocuklar uçurtmasını metrelerce yüksekliğe ulaştırırken kimi çocuklar ise uçurtmasını rüzgarla buluşturmakta zorluk çekti. Renkli görüntülere sahne olan uçurtma şenliğinde özellikle küçük yaştaki çocukların mutlulukları dikkat çekti. Metrelerce yüksekliğe ulaşan uçurtmalar saatlerce gökyüzünde dalgalanarak güzel bir görüntü oluşturdu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bu tür etkinliklerle çocukların neşelerine ortak olmaya devam edeceklerini ifade ederek "Tabi pandemi sonrasında hayatımız yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Koronasız günlerimiz çok daha yakın. İnşallah bundan sonra böyle çocukların burada olduğu gibi neşeli bir şekilde uçurtma uçuracakları zaman geldi, dedik. Bugün itibariyle bir uçurtma şenliği yaptık. Çocuklarla beraber yavaş yavaş normal hayata dönme provaları yapmaya başladık. Adaya karşı Giresun Kalesi ve Gedikkaya'nın arasında çok güzel bir noktada çocuklarımızla beraber uçurtma uçurmaya çalışıyoruz. Onların neşelerine ve gülücüklerine ortak olmaya çalışıyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı