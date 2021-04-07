ÇANAKKALE - "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen 160 öğrenci şehitlikleri ziyaret etti

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında, 8 ilden yaşları 15 ile 18 arasında değişen 160 öğrenci, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında, 8 ilden yaşları 15 ile 18 arasında değişen 160 öğrenci, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere ziyarette bulundu.

Proje kapsamında Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak'tan Çanakkale'ye gelen öğrenciler Eceabat ilçesindeki konuk evinde konakladı.

Sabah ilk olarak Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'na gelen kafile ardından Rumeli Mecidiye Tabyası'nı ziyaret etti. Daha sonra Şahindere Şehitliği'ne geçen öğrenciler burada alan kılavuzları tarafından bilgilendirildi.

Buradaki ziyaretten sonra Hisarlıtepe'deki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne gelen 160 kişilik grup, temsili şehitlikte dua etti, fotoğraf çekti.

Konuk öğrenciler, ziyaret kapsamında tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez'in hazırladığı tarih atölyesine de katıldı.

Iğdır'dan Çanakkale'ye gelen fen lisesi öğrencisi Zelal Calayır, projede yer aldığı için gurur duyduğunu söyledi.

Farklı yerler görmenin kendilerinin motivasyonunu arttırdığını dile getiren Calayır, şunları dile getirdi:

"Bir öğrenciye göre, bir Türk vatandaşına göre en öncelikli gelinmesi ve görülmesi bir yerdeyiz. Çanakkale Şehitler Abidesindeyiz. Burada olmaktan çok gurur duyuyoruz. Çanakkale Zaferi'ni bizi denetmenlerimiz ve öğretmenlerimiz anlamlı bir şekilde anlatıyor. Çanakkale Savaşları'yla ilgili detaylı bilgiler almak bizi çok mutlu ediyor. Bu bilgi paylaşımları bizim Türk vatandaşı olduğumuzu hatırlatıyor."

Iğdır'da fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapan Özlem Demirtaş da "Bu projeyle lisesi öğrencilerimizi Çanakkale'ye, Çanakkale Şehitlikleri'ne getirdik. Öncelikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklarımızın çoğu Çanakkale'ye hiç gelmeyen öğrenciler. Gezmek için ilk defa gelen öğrencilerimiz var. Serhat şehrimiz Iğdır'dan başka bir serhat şehrimiz Çanakkale'ye geldik. Çocuklarımızın bu sevincini ve gururunu görmek bizim için mutluluk verici bir olay." diye konuştu.

Projeye katılan Ahmet Yenilmez de tarihi yarımadada önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini ifade etti.

Çanakkale'nin çok önemli bir coğrafya olduğunu anlatan Yenilmez, "Burada yaşanan hadiseleri tarihçiler der ki, 'İhtiyar dünyanın tarihinde bir daha yaşanmadı.' ben de bir oyunumda, 'İhtiyar dünyanın ihtiyar yüreği bir daha yaşanmasına tahammül edebilir mi bilemiyorum?' dedim. Biz yeni nesillere bir şeyi anlatamıyoruz. O da şu, bizim bir hikaye yaşadığımız, bu hikayenin hazreti Adem'den bugüne bugünden de yarına devam ettiğini ve hikayenin zaman ve mekan dili olduğunu, dünün bugünü hazırlığını, bugünün de yarını hazırlayacağını maalesef nesillere anlatamamanın bedelini ağır ödüyoruz. İşte 106 yıl önce ne yaşanmışsa buraya neden gelmişlerse, bugün Afrin'e, Mavi Vatan Akdeniz'e, Ege Adaları'na da onun için geliyorlar. Sebep, gelenler aynı, yaşananlar aynı. İşte İçişleri Bakanlığımız, bakanımız Süleyman Soylu bey çok güzel bir proje başlattı." diye konuştu.

Özellikle doğu illerinden gelen şehit çocuklarının projede yer aldığını vurgulayan Ahmet Yenilmez, şöyle devam etti:

"Emanetlerimizi ve o yöredeki gençlerimizi Çanakkale'ye, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'na oradan da devam eden bir gezi tertip edildi. Lütfettiler, bu gezinin içerisinde bir sanat atölyesi, 'Bir bakmak ve görmek farkındalığını nasıl yaparız?' dediler. Bendeniz de naçizane onlara alan görevlilerimiz, tarihçilerimiz, öğrencilere tarihi anlatırken ben de öğrencilere bunun hikayesini anlatıyorum. Biraz önce Şahindere Şehitliği'nde bayrağımız öyle güzel dalgalanıyordu ki arkadaşlara, 'Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrak bu kadar güzel dalgalanamaz.' dedim. ve onun hikayesini anlatmaya çalıştım. Şimdi de Şehitler Abidesi'nde gençlerimize dünü, bugünü, yarını ve yarında bizi bekleyenleri anlatmaya çalışıyoruz."

Benzer projelerin daha çok olmasını arzu ettiklerini, çünkü hadiselerin yaşandığı yerde, gençlere buluşulduğu zaman insanın orada kendine ait bir parçasını bulduğunu ifade eden Yenilmez, "Dedesinden, ninesinden, hocasından dinlemiştir ve bunu ömür boyu unutamıyor. 35 yıllık aktörlük dönemimde ne ile onur gurur duyarsın diye sorsalar, bu ülkenin Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk Çanakkale dizisi, Çanakkale'yi anlatan Kınalı Kuzular'ı yapımcı ve oyuncu olarak yaptığımdan gurur duyarım. Şimdi de devletimize bu projede beraber olmamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum."

Yenilmez, şehitlikleri gezerken anlatımlar sırasında bir çocuğun ağladığını gördüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanın içi sızlıyor bu tablo karşısında. Bu kadar ufak bir hamle ile bile bizim gençlerimiz bu duygusallığı bu duygu atmosferini yakalıyorsa biraz daha gayret etsek bu ülkede terör mü kalır? İster Mavi Vatan'dan, ister Karabağ'dan nereden çıkarlarsa çıksınlar, hiçbir şekilde karşımızda duramazlar. Bunca gaye varken daha ateşin ve gözyaşının içinde beka mücadelesi verilirken işin hikaye boyutunu da ihmal etmeyin öncelik sergilediği için herkese teşekkür ediyorum. "

Öğrenciler öğleden sonraki programın ikinci bölümünde ise Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Alay Şehitliği ile Conk Bayırı'ndaki Atatürk Anıtı'nı ziyaret edecek.

Projenin ikinci etabında ise öğrenciler yarın Balıkesir'e çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Yarın Çok Genç Olacak Projesi

Ülkenin her bölgesinden 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek projenin amacı, ev sahibi illerde kurulacak atölyeler aracılığıyla katılımcıların bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarını sağlamak, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirmek.

Bu doğrultuda 2021 yılı boyunca İçişleri Bakanlığı ve Spor Derneği koordinasyonunda 2560 gencin Çanakkale, Balıkesir, Erzurum ve Şanlıurfa illerine götürülerek programın icra edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay