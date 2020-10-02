Son dakika... Yangın merdiveninde iki çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş
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Son dakika... Yangın merdiveninde iki çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş

02.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:00
Son dakika... Yangın merdiveninde iki çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş

Son dakika habere göre Mersin'de bir sitenin 9. katında kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutarak öldürülen Seher Özkurt'un, birlikte yaşadığı eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürüldüğü iddia edildi.

Mersin'de bir sitenin 9. katında kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutarak öldürülen Seher Özkurt'un, birlikte yaşadığı eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürüldüğü iddia edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde bu sabah meydana gelen olayda, bir araçla gelen 3 kişiden silahlı olan biri kişi, Seher Özkurt'un oturduğu sitenin 9. katına çıkmış, kaçmaya çalışan genç kadını yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Site sakinlerinden edinilen bilgiye göre, cinayetin, genç kadının 2 çocuğunun gözleri önünde işlendiği, cezaevinden yeni çıkan cinayet zanlısının ise kadının dini nikahlı eski eşi S.S. olduğu öne sürüldü.

"Benim için dua edin bu adamdan kurtulayım"

Öldürülen Seher Özkurt'un (33) sık sık zanlı hakkında 'uzaklaştırma' kararı aldığı, şüphelinin de bu kararı ihlal ettiği için cezaevine girdiği iddia edildi. Genç kadının, bu konudaki rahatsızlığını ise "Benim için dua edin bu adamdan kurtulayım" şeklinde komşularıyla paylaştığı belirtildi.

Öte yandan, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, kaçtığı araç ise Adana'da bulundu. Gözaltına alan araç sürücüsünün, cinayet zanlısını Tarsus ilçesinde indirdiğini söyledi öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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