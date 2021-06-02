Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı
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Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

YALOVA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 15' i yabancı uyruklu toplam 18 şüpheli yakalandı.

YALOVA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 15' i yabancı uyruklu toplam 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, göçmenleri komisyon karşılığında zorla ve tehditle çalıştırıldığı tespit edildi. 88 göçmenin ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı yollardan uluslararası para transferi suçlarının araştırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Şüphelilerin, göçmenleri barınak diye tabir edilen alanlarda toplatıldıktan sonra Türkiye'ye kaçak yollardan geçiş yaptıkları bilgisine ulaşan polis ekipleri, göçmenlerin bir kısmının da Türkiye'de kalarak çeşitli iş kollarında çalıştığı, bazılarının da illegal yollardan yurtdışına geçiş yaptırıldıklarını tespit etti. Polis ekipleri, 29 Mayıs günü, Göçmen Kaçakçılığıyla ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde Yalova merkezli İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15' i yabancı uyruklu toplam 18 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edilen toplam 108 bin 830 TL, 2 bin 700 euro, 1000 ABD doları ve 32 milyon İran riyali (yaklaşık 6 bin 400 TL) ile ücret kayıtlarının not alındığı defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.Soruşturma kapsamında yakalanan A.M. isimli şüphelinin, sınır ötesinde bulunan bağlantıları ile irtibat kurarak yüksek ücretler karşılığında düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye kaçak yollardan geçişlerini organize ettiği, Türkiye'den yurt dışına gönderilme aşamasının C.M.R. isimli şüpheli  tarafından planlandığı, bu süreçte A.D.W.W. isimli şüphelinin de sınır ötesi kaçak geçişler için deniz ve karayolu ulaşım araçlarını temin ettiği belirlendi.Ayrıca Türkiye'de kalacak olan düzensiz göçmenlerin komisyon karşılığında zorla ve tehditle çalıştırılmasının Z.G.R. ve M.S.S. isimli şüpheliler tarafından sağlandığı, düzensiz göçmenler tarafından elde edilen kazancın ve suçtan elde edilen gelirin yasal olmayan para transferi yolu ile ülkelerine gönderilmesi ile ilgili işlemlerin H.M.H. ile S.T. isimli şüpheliler tarafından yürütüldüğü ve diğer şüphelilerin de organizasyon içerisindeki faaliyetlerde yer aldığı tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 kişi adliyeye sevk edildi. 88 göçmen için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı
Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı
Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı
Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı
Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı
Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı
Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı
Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı
Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

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