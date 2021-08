VAN'DA, SELİN VURDUĞU 2 MAHALLEDE İŞ MAKİNELERİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

VAN'ın İpekyolu ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte sel felaketinin yaşandığı Bostaniçi ve Karpuzalan mahallelerinde 75 iş makinesi ile çalışma yürütülüyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi ve Karpuzalan mahallelerinde dün etkili olan sağanak, sele neden oldu. Mahallelerde bazı evler ile binaların bodrum katlarını su bastı. Her iki mahallede hasar tespit çalışması başlatıldı. Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerine ait 75 iş makinesi selin vurduğu bölgede çalışma yapıyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mahallelerde inceleme yapıp, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Aslan, Son zamanlarda yaşanan olumsuz hava koşullarından maalesef ilçemiz merkez Bostaniçi ve kırsal Karpuzalan mahallelerimizde selin etkisini görmüş olduk. İpekyolu Belediyemiz, kaymakamlığımız ve valiliğimizin tüm ekipleri şu an tüm sorumluluğuyla beraber bu sıkıntıları bertaraf etmek için çalışıyor. Bir derede taşkın nedeniyle, Bostaniçi Toplum Merkezimiz Spor salonunda sıkıntı sayılmayacak bir durum söz konusu. Ancak hemen aşağıda TOKİ yerleşimi bulunuyor. Orada bazı evlerimizin bodrumuna çamur ve selin girdiğini arkadaşlarımızla müşahede ettik. Onunla alakalı olarak da şu an tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat olsun. Biz şu an dere yatağını genişletip hemen kaya tahkimatıyla beraber inşallah bundan sonraki olumsuz durumları bertaraf etmek için gereğini yapıyoruz. Şükürler olsun ki anında müdahale ettik. Bir sıkıntı veya problem olursa da kriz masası oluşturduk. Vatandaşlarımız bizlere 724 ulaşabilirler dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı