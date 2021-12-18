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Son Dakika | Van'da polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Son Dakika | Van'da polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Van'da polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yaptı.

HAKKARİ (AA) - Van'da polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Ağrı, Van- Bitlis ve Van- Hakkari kara yolları ile kent merkezindeki kavşaklar ve trafiğin yoğun olduğu yolları denetledi.

Kara yollarında belirli bölgelerde tedbir alan ekiplere, helikopterle de havadan destek verildi.

Emniyet kemeri takmayan ve şerit ihlali yapan sürücülere ceza uygulayan ekipler, trafik kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.

Denetimlerle, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi ve kara yollarındaki yoğunluğun izlenmesi amaçlandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Ekrem Çiçek, gazetecilere, trafik düzeni ve güvenliğiyle ilgili denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Sürücülere trafik kurallarına uymasını isteyen Çiçek, şunları kaydetti:

"Sürücüler üzerinde algılanan yakalanma risk duygusunu daha dinamik ve aktif tutabilmek için bugün helikopter ile denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bu denetimlerdeki amacımız, özellikle şehirlerarası kara yolunda emniyet şeridine park etmiş olan büyük araçlar, uygunsuz seyir edenler, toplum içinde makas olarak tabir edilen yakın takip hususlarıyla ilgili denetimlerimizi gerçekleştirmektir. Bu kapsamda emniyet kemeri denetimlerimizi de gerçekleştirdik. Yapılan denetimler kapsamında emniyet kemerinin son yıllara göre arttığını görüyoruz. Denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecek."

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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