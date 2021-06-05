Son dakika: VALİ KÖŞGER, SELÇUK'TA ŞEFTALİ HASADI YAPTI

Son dakika haberine göre İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla, Selçuk ilçesinde şeftali hasat sezonu başladı.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla, Selçuk ilçesinde şeftali hasat sezonu başladı. Köşger, işçilerle birlikte şeftali hasadı yaptı.

Vali Yavuz Selim Köşger, işçilerle birlikte şeftali hasadı yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de etkinliğe katıldı. İklim koşullarından dolayı rekolte düşük olsa da ürünün kaliteli olduğunu ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Selçuk'un şeftali üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda olduğunu dile getirdi. Vali Köşger ise geçtiğimiz yıl 154 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu sene 170 bin milyon doları bulması bekleniyor. Her ihracat ülkeye önemli katkılar sağlıyor. Ülkemize bol bereketli, hayırlı bir sezon diliyorum" dedi.

İlçenin ilin önemli meyve üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Köşger, Selçuk'ta yaklaşık 16 bin dekar alanda 36 bin ton ürün olduğunu belirtti. Köşger, sabah saat 04.00'da başlayan hasadın zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, "Selçuk Ovası da İzmir'in önemli meyve üretim merkezlerinden birisi. Geçtiğimiz yıl 154 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu sene ihracatın 170 bin milyon doları bulması bekleniyor. Her ihracat ülkeye önemli katkılar sağlıyor. Dışarıdan ithal girdiyle yaptığınız ihracatın çok bir anlamı yok. Bunlar sıfır maliyetle yapılan ihracatlar. Ülkemize bol bereketli, hayırlı bir sezon diliyorum" dedi.

'İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ"

İklimin etkisiyle şeftalide 20 günlük bir gecikme olduğunu ifade eden Uçak ise, "Selçuk tarım diyarı. Şeftali bizim çok önemsediğimiz ve katma değeri çok yüksek olan bir ürünümüz. Bundan sonraki hasadımızda, hem kalitesinde hem de aromasında iyi bir sezon bekliyoruz. Rekolte geçen seneye göre biraz düşük ama kaliteli, katma değeri yüksek olur diye düşünüyoruz. Geçen seneye göre ihracat rakamlarımızı arttıracağız. Yüzde 10 civarında bir artış olmasını planlıyoruz. Geçen sene yaklaşık 154 milyon dolar ihracat gerçekleşti. 2019 yılına göre, 2020 yılında rekor kırıldı. 2021 yılının ihracatında yüzde 10 artışla yaklaşık 170 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Dünyada Türkiye olarak 6'ıncı sıradayız ve 800 bin tona yakın şeftali ve nektari üretimimiz var. Selçuk Türkiye'de ise üretimde ilk sıralarda. Fiyatlarda geçen seneye göre girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle bir artış olur" dedi.

"REKOLTE DÜŞÜK"

İklim koşullarından dolayı rekoltenin düşük olduğunu ifade eden Selçuk ilçesindeki şeftali üreticisi Yaşar Erdallı, "Mahsullerimiz soğuğa çarpıldı. Bu bahçede yaklaşık 70 -80 ton malımız eksik, rekolte düşük. Fiyatlar güzel, ihracat yapılıyor. Bu yıl ürünümüz eksik ama kalitemiz yaptığımız gübrelemelerden dolayı güzel. Selçuk şeftalide geçiş noktası şu an şeftali Selçuk ve Tire bölgesinde var. Türkiye'de başka yerde şeftali yoktur. Adana, Mersin de bitmek üzeredir. İhracatçılar önümüzdeki günlerde buraya yönelecek. Rusya, Almanya başta olmak üzere 50 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı