Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili sıraladı

Koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de artışa geçti. Günlük vaka sayılarının 60 bin seviyelerine yükseldiği ülkemizde, vaka sayılarının düşürülmesi için maske, mesafe ve aşı öneriliyor.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN İLİMİZ ESKİŞEHİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenli olarak açıkladığı vaka yoğunluğu tablosu ve vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı. Buna göre 25- 31 Aralık tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli oldu. Bu illerde yaşayanların virüse karşı dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

İSTANBUL'DA KORKUTAN TABLO KÖTÜLEŞİYOR

Koronavirüs vaka sayısının çok ciddi boyutlara ulaştığı İstanbul'da ise korkutan yükseliş devam ediyor. 25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni vaka sayısı İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

ÖNCEKİ GÜN 61 BİN 727 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 koronavirüs testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 136 milyon 281 bin 40'a yükseldi.

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