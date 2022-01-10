Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili sıraladı - Haberler
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Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili sıraladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25- 31 Aralık tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı 10 ilimizi paylaştı. Bu illerimiz sırasıyla Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli oldu.

Koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de artışa geçti. Günlük vaka sayılarının 60 bin seviyelerine yükseldiği ülkemizde, vaka sayılarının düşürülmesi için maske, mesafe ve aşı öneriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenli olarak açıkladığı vaka yoğunluğu tablosu ve vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı. Buna göre 25- 31 Aralık tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli oldu. Bu illerde yaşayanların virüse karşı dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri sıraladı

Koronavirüs vaka sayısının çok ciddi boyutlara ulaştığı İstanbul'da ise korkutan yükseliş devam ediyor. 25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni vaka sayısı İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri sıraladı

Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 koronavirüs testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 136 milyon 281 bin 40'a yükseldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
UğuR DURAN:Dün açık Öğretim sınavlarına giren öğrencilere hiç bir şekilde kontrol yapılmadı. Herkes bodozlama sınavlara girdi. Bu şekilde olduğu sürece hiç kimse güvende değil sayın bakanım. Topluluk oluşacak yerlerde daha yoğun önlemler alınmalı Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
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