Son dakika gündem: Uzmanından "Kovid-19'u yenen kronik hastalar rehavete kapılmasın" uyarısı
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Son dakika gündem: Uzmanından "Kovid-19'u yenen kronik hastalar rehavete kapılmasın" uyarısı

05.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:20

Son dakika haber... Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, kronik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran kişilerin "Geçmişte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatmış mı?" diye sorgulanması gerektiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, kronik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran kişilerin "Geçmişte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatmış mı?" diye sorgulanması gerektiğini bildirdi.

Yalçın, AA muhabirine, Kovid-19 tedavisi gören, kronik rahatsızlığı olan kişilerin bu virüsün tahribatını ileriki günlerde de taşıyabileceğini belirtti.

Kalp, böbrek ve bazı başka rahatsızlıkları bulunanların "Kovid-19 tedavisi gördüm, hastalıktan kurtuldum" rehavetine kapılmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Risk grubunda olanlar için 'hastalığı geçirdim kurtuldum' mantığı doğru değil. İnsanlar her ne kadar hastalığı atlatsalar da Kovid-19'un vücut üzerindeki tahribatı devam ediyor. Hastalığı geçirenlerin belirli bir süre daha takibinin dikkatli şekilde yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İnsanların Kovid-19 olmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına büyük ölçüde dikkat etmesi gerektiğini belirten Yalçın, bütün vücudu tahrip neden bir virüsle karşı karşıya olunduğuna vurgu yaptı.

Kovid-19 sonrası 2 aya dikkat

Amerika'da 38 hastanede ve bin 600 Kovid-19 hastasının katılımıyla Kovid-19 hastalığını atlatıp daha sonra başka bir hastalıktan hastaneye yatanlar ve ölüm oranlarına ilişkin araştırma yapıldığını ve sonucun da bilimsel dergide yayınlandığını anlatan Yalçın, araştırmanın, Kovid-19'u atlatanların ileriki iki aylık süreçte de dikkat etmeleri gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Yalçın, ABD'de yapılan bu araştırmada, Kovid-19 tedavisi için hastaneye yatanların büyük çoğunluğunun sırasıyla tansiyon, diyabet ve kalp-damar hastası olduklarının görüldüğüne işaret etti.

Bu risk gruplarında olup da hastaneye başvuran kişilerin "geçmişte Kovid-19'u atlatmış mı?" diye sorgulanması gerektiğine değinen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Kovid-19'dan sonra ortaya çıkan kronik hastalıklar daha ağır seyredebiliyor. Doğru teşhis koymak için bu sorgulama çok önemli. Kalp, böbrek ve bazı başka rahatsızlıkları nedeniyle doktora gelen hastaların da hekimleri doğru bilgilendirmeleri gerekiyor. Diyabet, kalp, tansiyon hastalarında Kovid-19 yüksek seyrediyor. Bir takım kronik rahatsızlıklar, Kovid-19 yönünden risk teşkil ediyor. Obezitesi olanların da risk grubu içinde olduğunu birçok araştırma ortaya koydu. Bu grup hastaların her zaman risk altında olduğunu ve hastalığı zor atlattıklarını söyleyebiliriz."

Son dakika gündem: Uzmanından 'Kovid-19'u yenen kronik hastalar rehavete kapılmasın' uyarısı
Son dakika gündem: Uzmanından 'Kovid-19'u yenen kronik hastalar rehavete kapılmasın' uyarısı
Son dakika gündem: Uzmanından 'Kovid-19'u yenen kronik hastalar rehavete kapılmasın' uyarısı
Son dakika gündem: Uzmanından 'Kovid-19'u yenen kronik hastalar rehavete kapılmasın' uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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