Son dakika... Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız çocuğunun ifadeleri kan dondurdu
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Son dakika... Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız çocuğunun ifadeleri kan dondurdu

Son dakika... Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız çocuğunun ifadeleri kan dondurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İngiliz anahtarıyla darp ettiği üvey annesini bıçaklayarak öldüren 13 yaşındaki kız çocuğunun ifadeleri kan dondurdu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İngiliz anahtarıyla darp ettiği üvey annesini bıçaklayarak öldüren 13 yaşındaki kız çocuğunun ifadeleri kan dondurdu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki E.N.O., üvey annesi Z.O.'yu İngiliz anahtarıyla darp ettikten sonra bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Daha sonra E.N.O., polis ekiplerince İstanbul Silivri'de yakalandı. Emniyete götürülen E.N.O.'nun psikolog nezaretinde ifadesi alındı. 13 yaşındaki kızın ifadesi ise kan dondurdu. E.N.O. verdiği ifadelerde üvey annesini sevmediğini, öldürmek için 1 yıldır plan yaptığını ve olay günü takım sandığından İngiliz anahtarını aldığını, üvey annesinin başına vurduktan sonra bıçaklayarak evden çıktığını itiraf etti.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O. üvey annesini kasten öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
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