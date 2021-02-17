Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı
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Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı

17.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:58
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı

ÜSKÜDAR'da buzlanan yolda kaza yapan sürücüler konuşurken kaymaya başlayan cip aralarına daldı.

ÜSKÜDAR'da buzlanan yolda kaza yapan sürücüler konuşurken kaymaya başlayan cip aralarına daldı. Sokakta dehşet anları yaşanırken 2 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde buzlanan yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. O kazalardan biri de Üsküdar'da oldu. İddiaya göre, yokuş aşağı inen bir otomobili başka bir aracı geçmek isterken sürttü. Ardından sürücüler sokak içerisinde durdu. Önündeki iki otomobilin kaza yaptığını gören taksi sürücüsü Fazıl Aydoğan da aracını durdurarak aşağıya indi. 

Kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip önce taksiye, ardından kaza nedeniyle bekleyen otomobillere çarptı. Bu sırada araç çevresinde bekleyenler dehşet anlarını yaşadı. Bir kişi kendini parka atarken iki kişi cipin çarpmasıyla yaralandıCip sürücüyü olay yerinden kaçarken yaralılar için ambulans çağrıldı

"SIRTIMI DÖNDÜĞÜMDE ARKAMDAN BİR CİP KAYARAK BANA VURDU"Yaralılardan taksi sürücüsü Fazıl Aydoğan yaşadığı o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Aydoğan, "Sokak aşağıya iniyordum. Kar yağıyordu. Önde iki araç kaza yaptı. Ben de arkasında durmak zorunda kaldım. Onlar fotoğraf çekildiği anda arkadan bir  siyah cip geldi. Önce bana vurdu. Bana vurduktan sonra beni kaldırıma attı. Ondan sonra diğer araçlara vurdu. Araçlardan birinin sürücüsüne çarptı. O zaten kaldırıma düştü. Ondan sonra kaçıp gitti. Arabamın yanında duruyordum. 'Kaçın, kaçın' diye birisi bağırdı ve panik anı oluştu. Sırtımı döndüğümde arkamdan bir cip kayarak bana vurdu. O sonrasında durdu ancak ilk kazada kaçan araçtan şikayetçiyim" İfadelerini kullandı.

Cip yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile de çarptı. Otomobilin şirket aracı olduğunu söyleyen Samet Şahin, "Sabah burada yoğun bir kar vardı. Yukarıdan inen araçlar iniş yapmakta zorlanıyorlardı. Burada bir taksi kaza yapmış. Aracının dışarısında çekici beklerken başka bir araç gelip hem yaya olan taksiciye hem de bizim şirketimizin arabasına çarpmış" diye konuştu.

UYARMAK İSTEDİM AMA TAM O ANDA LÜKS CİP GELDİ…

Yürüyüş yaptığı sırada kazaya şahit olduğunu belirten Birol Sezer, "Kaza anını gördüm. Burada çok yaşanıyor. Kar yağdığı zaman bu yol kaygan oluyor. Sabah sesler duydum dışarı çıktığımda araçların kaza yaptıklarını gördüm. Ben dışarı çıktığımda yukarıdan iki araç geliyordu. Araçlardan bir tanesi evimin tam önünde durdu. Başka bir araç onu geçmek istedi ancak geçerken sürttü. İkisi de yolda durdu. Arkalarından gelen taksi onları görünce yavaşladı ve durdu. Sürücüler araçlarından çıkıp birbirleriyle konuşurken ben uyarmak istedim ama tam o anda yukarıdan hızlı bir şekilde lüks cip geldi ve insanları da araçları da savurdu. Daha sonra da durmadan gittiğini gördüm" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı
Üsküdar'da buzlanan sokağın savaş alanına döndüğü anlar: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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