Son Dakika | Üniversiteli Reyhan dedesini kaybettiği yangında yaptıklarıyla gönüllere dokunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Üniversiteli Reyhan dedesini kaybettiği yangında yaptıklarıyla gönüllere dokunuyor

Son Dakika | Üniversiteli Reyhan dedesini kaybettiği yangında yaptıklarıyla gönüllere dokunuyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehre gidemeyen yaşlıların saç ve sakallarını kesmesiyle çevresindekilerin takdirini kazanan üniversite öğrencisi Reyhan Yüksel, dedesini kaybettiği Akseki yangını sonrası da gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehre gidemeyen yaşlıların saç ve sakallarını kesmesiyle çevresindekilerin takdirini kazanan üniversite öğrencisi Reyhan Yüksel, dedesini kaybettiği Akseki yangını sonrası da gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılıyor.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Yüksel, elinden geldiğince her fırsatta insanlara yardım etmeye çalışıyor.

Özellikle Kovid-19 döneminde yaşlıların bağ ve bahçe işlerine yardım eden, maske dağıtan, saç ve sakallarını kesen Yüksel, Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangını sonrası da insanlara yardım etmek için hemen harekete geçti.

Yardım faaliyetleri için kolları sıvayan Yüksel, ertesi gün Akseki ilçesine 45 kilometre uzaktaki Kepezbeleni Mahallesi'ndeki orman yangınında dedesi Hasan Ali Yüksel'i kaybetti.

"Başka dedeler de hayatını kaybetmesin diye sahadayız"

Acısını bastırıp söndürme çalışmalarına katılanlara kumanya ulaştıran Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 süresince okulların açılmamasını değerlendirerek yaşları ilerlemiş kişilere yardım ettiğini söyledi.

Tüm sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleye kendisinin de bu şekilde destek olmaya çalıştığını aktaran Yüksel, yangın haberiyle de yüreklerinin alev aldığını dile getirdi.

Gönüllü dağıtım çalışmalarına katıldığını anlatan Yüksel, pansiyona yerleştirilenlere yemek ve kıyafet yardımı yaptıklarını ifade etti.

Dedesinin bulunduğu mahallede çıkan yangında, dedesi hariç herkesin kurtulduğunu belirten Yüksel, "Dedem Hasan Ali Yüksel, yangını söndürmeye çalışırken dumandan zehirlendi ve evin önünde vefat etti. Hiçbir yeri yanmadı sadece yoğun dumana maruz kaldığı için hayatını kaybetti." dedi.

Yüksel, yangınları söndürmek için herkesin canla başla çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Onların (yangın söndürme ekipleri) yaptığının yanında biz hiçbir şey yapmıyoruz diyebilirim. Manavgat Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak şu an herkes sahada. Yangının bir an önce bitmesini bekliyoruz. İnsanlar çalışırken yemek yemeye vakit bile bulamıyorlar. Tek ihtiyaçları su, buz, ve ayran. En çok bunlar tüketiliyor. Çalışan itfaiye ekiplerine ve mahallede çalışanlara su ve kumanya yardımı yapıyoruz. Dedemi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hep aklımda ama başka insanların da bizlere ihtiyacı var. Mahallemizde çıkan yangında dedemi kaybettiğim için başka dedeler de hayatını kaybetmesin diye sahadayız. Ben bütün gençleri bütün Türk halkını yardıma davet ediyorum."

Ellerinden daha fazla bir şey gelmemesinin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Yüksel, insanın en büyük servetinin yaptığı iyilikler olduğunu kaydetti.

Yüksel, yardım faaliyetleri sırasında görüştüğü kişilerle, özellikle yaşlılarla, uyarıları dikkate almaları ve yangın alanlarından uzak durmaları konusunda konuştuğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Son dakika gündem: Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Son dakika gündem: Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Şevval Şahin Oğulcan Engin Çağatay Akman
Spor Ali Koç Muslera Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Üniversiteli Reyhan dedesini kaybettiği yangında yaptıklarıyla gönüllere dokunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 11:32:47. #1.15#

title