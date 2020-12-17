Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteler hakkında skandal sözler söyleyen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı. Ebubekir Sofuoğlu'nun skandal sözlerine büyük tepki yapmış, AK Parti ve üniversite rektörlüğünden açıklamalar peş peşe gelmişti.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler hakkındaki açıklamasına ilişkin, "Hayatının büyük bir bölümü üniversitede geçmiş bir öğrenci, bir hoca olarak bu saldırgan ve hadsiz tutum karşısında bilimin, ilmin, üniversitelerimizin ve üniversitelilerimizin yanında durmaya devam edeceğimizi açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyorum. Takipçisi olacağız." dedi.

Fahrettin Altun, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır." diye konuştu.

"ÇİRKİN AÇIKLAMAYI REDDEDİYORUZ VE KINIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de skandal açıklamaya tepki göstererek şunları söyledi:

"Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye'nin geleceği tüm gençlerimize emanettir.

"ÜNİVERSİTELERİMİZ VE GENÇLERİMİZ EN KIYMETLİ DEĞERLERİMİZ İÇİNDE YER ALMAKTADIR"

Cumhurbaşkanımız, üniversitelerimize ve gençlerimize verdiği değeri her vesileyle vurgulamaktadır. Üniversitelerimize ve gençlerimize dönük her türlü çirkin söz yakışıksızdır ve kınanmalıdır. Üniversitelerimiz ve gençlerimiz en kıymetli değerlerimiz içinde yer almaktadır."

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

YÖK Başkanı Yekta Saraç da, "Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez." sözleriyle tepkisini dile getirdi.